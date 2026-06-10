El Valencia CF mira al Mundial pendiente de la decisión de Scaloni sobre Guido Rodríguez: "Hay dos opciones"

El Valencia CF mira al Mundial pendiente de la decisión de Lionel Scaloni sobre Guido Rodríguez. Y es que la cada vez más probable llamada del mediocentro argentino como reemplazo de última hora del lesionado Leonardo Balerdi podría condicionar su continuidad en la entidad de Mestalla. El seleccionador de la Albicelseste tiene al valencianista muy bien posicionado entre una terna de candidatos que, según anunció anoche en sala de prensa, se reduce exclusivamente a "dos opciones". El técnico se va a tomar "uno o dos días" para tomar una decisión. El Valencia está muy atento consciente de que se juega mucho en clave planificación 26/27.

La selección Argentina ganó (3-0) a Islandia en su último amistoso previo a su debut en la Copa del Mundo 2026, donde defenderá el título del mundo logrado hace cuatro años en Catar. A la finalización del partido, Scaloni advirtió que se tomará unas horas extra para elegir el sustituto del lesionado Leonardo Balerdi en la lista de 26 futbolistas. El seleccionador reconoce que tiene "dos opciones" y que "vamos a esperar" a tomar una decisión.

“Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar. La prueba de hoy nos despejó muchas dudas para ver qué le hace falta al equipo. Si digo que el reemplazante está acá es muy fácil y, si no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones y vamos a esperar. Lo importante es que el plantel ha dado buenas muestras, que los jugadores están bien de salud", anticipó.

Los jugadores del Valencia celebran el tercer gol marcado por Guido ante el FC Barcelona durante el partido de la jornada 38 de LaLiga entre el Valencia y el Barcelona, este sábado en el estadio de Mestalla en Valencia.-EFE/ Biel Aliño. (Valencia) (Barcelona) / Biel Alino / EFE

Favorito de los medios

Las puertas de la Selección de Argentina se han reabierto para Guido, que está muy atento al teléfono por si en las próximas horas llega la llamada del seleccionador para sustituir a Leonardo Balerdi, jugador del Olympique de Marsella, que se ha lesionado y ha generado una vacante.

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A pesar de que se trata de un central, numerosos medios argentinos señalan a Guido como una de las grandes alternativas que maneja Scaloni para curbrir ese hueco que se le ha generado, lo que supondría la presencia del centrocampista en otra gran cita internacional. El jugador, con contrato en vigor con el Valencia hasta el 30 de junio, se encuentra ahora de vacaciones con su familia. Se proclamó campeón del mundo con la Abiceleste en Qatar 2022 aunque no es convocado desde 2024.