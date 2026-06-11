Colocan al Valencia CF tras el fichaje de Adrián Liso

El Valencia CF se encuentra en un momento clave para comenzar a fortalecer la plantilla de cara a la próxima temporada. Es cierto que en la recta final del mercado surgen oportunidades de última hora, pero la realidad es que hay que cerrar cuantos más traspasos antes de pretemporada para poder facilitar la planificación a Carlos Corberán. En este sentido, el club ha cerrado ya los fichajes de Dieng y De Haas. Queda mucho por hacer y son varias las operaciones que tiene Ron Gourlay entre manos, tanto en forma de llegada como de salida.

Las necesidades básicas del equipo son notables en todas las líneas. Se espera la llegada de un portero que acompañe a Dimitrievski y Rivero en la primera plantilla, así como dos centrales y un lateral derecho (el favorito es Meunier) para empezar. En el centro del campo son muchas las piezas que se mueven en el tablero valencianista, con Guido en el eje de todo. Por último está la delantera, donde Sadiq es el único que tiene el puesto asegurado ante una posible salida de Hugo Duro, mientras el lesionado Diego López no estará de inicio, no se cuenta con Danjuma y se trabaja en el escenario de Ramazani.

El Getafe quiso negociar la opción de compra

Con este panoraba, es más que necesario reforzar cuanto antes la posición de extremo, apareciendo de lleno aquí el nombre de Adrián Liso, según publiga 'Heraldo'. El atacante de 21 años es propiedad del Real Zaragoza, recientemente descendido a 1ªRFEF, aunque estuvo cedido en el Getafe este pasado curso. Los madrileños quisieron aprovechar el descenso de categoría de los maños para tratar de abaratar la operación por la opción de compra, hito que ya ha caducado.

Adrián Liso, contra la Real Sociedad / EFE

En el acuerdo de préstamo los de Bordalás tenían opción de quedarse con el 50% del jugador a cambio de 3 millones de euros, pero las intenciones de los del Coliseo pasaron por procurar un porcentaje mayor de derechos al mismo precio. Esta propuesta fue rechazado en un primer momento, quedando el jugador en una especie de subasta pública. Y ahora es donde varios clubes de Primera han entrado de lleno interesándose por el zurdo de 21 años.

Varios equipos de Primera y Europa, tras él

Además del propio Getafe, otros como Sevilla, Rayo Vallecano o Valencia CF habrían mostrado interés por el internacional en categorías inferiores. También el Mallorca, pero con su descenso pierde opciones en la puja. Desde el Zaragoza ya han mandado un mensaje claro a sus pretendientes: “No vamos a regalar a nadie”. Lalo Arantegui, director deportivo de los maños, es consciente de que la venta de Adrián Liso es necesaria para reestructurar la plantilla de cara al objetivo de ascenso. El Genoa italiano o el Olympiacos heleno son otros dos clubes interesados en sus servicios.

Adrián Liso con el Real Zaragoza / MARCOS CEBRIÁN

La temporada de Liso fue de más a menos, aunque terminó el curso con tres goles y tres asistencias en los 31 encuentros disputados entre LaLiga y Copa del Rey. Precisamente todos sus tantos llegaron en las primeras dos jornadas en las que sorprendió a propios y extraños con una capacidad goleadora y de juego inesperada. A partir de enero su rendimiento bajó, así como la confianza de Bordalás en él una vez recibió refuerzos de invierno, siendo suplente prácticamente toda la segunda vuelta e incluso permaneciendo varios partidos sin jugar.

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En cualquier caso, su calidad quedó fuera de toda duda, además de una facilidad interesante para cambiar de posición, pudiendo rendir en ambos extremos, en punta o acompañando al ariete de turno.