Aplazado el homenaje a Jaume Doménech

La Asociación de de Futbolistas del Valencia CF con su equipo Leyendas VCF disputará el próximo 20 de junio de 2026, a las 19:00 horas, en el Campo Municipal Pascual Bernat de Catadau. La primera fecha era el próximo día 13, pero debido a unos problemas de salud leves del homenajeado, se pospondrá al sábado siguiente.

Jaume Domènech anunció su retirada el pasado 8 de septiembre de 2025, una década después de debutar con el primer equipo del Valencia CF en El Molinón. Domènech es el undécimo portero de la historia del club con más partidos oficiales (122) y destaca su participación crucial en la consecución del título de Copa del Rey de 2019 y un subcampeonato en la Copa del Rey de 2022. Además, ha sido uno de los capitanes del equipo, uno de los futbolistas más queridos en la plantilla y un ejemplo para los jóvenes jugadores de la Academia VCF.

Cartel del homenaje a Jaume Doménech / SD

Por ese motivo, y bajo el lema “Les llegendes tornen”, se disputará este encuentro homenaje al cancerbero que se pondrá por primera vez los guantes desde que dejó la práctica activa del fútbol de élite. Defenderá la meta del equipo Leyendas del Valencia, CF, coordinado por la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, en el choque que les enfrentará a la Selección de veteranos de la Mancomunitat, en un evento que pretende poner en valor la historia, los valores y el legado del fútbol valenciano. La cita ofrecerá a los aficionados la oportunidad de volver a disfrutar sobre el terreno de juego de grandes nombres vinculados al Valencia CF, en un ambiente festivo y familiar.