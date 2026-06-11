Arranca la nueva 'Champions Burger' en Mestalla

The Champions Burger vuelve Mestalla convertido en el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa. El evento gastronómico regresa al estadio del Valencia CF con las novedades de su ruta The Big Game, una puesta en escena completamente diferente y una propuesta de entretenimiento para toda la familia.

Desde este jueves 11 de junio y hasta el 29 del mismo mes, The Champions Burger buscará la “Mejor hamburguesa de España” en un ambiente de competición inspirado en los grandes partidos de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, donde todos los visitantes podrán probar las mejores burgers mientras disfrutan de una experiencia única en un ambiente diseñado para todos los públicos.

UN EVENTO RESPETUOSO CON EL ENTORNO Y CON IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD

En esta edición de The Champions Burger no habrá música, una medida tomada por la organización del evento para preservar el descanso de los vecinos, garantizando la convivencia durante la celebración en un entorno tranquilo y respetuoso fuera del estadio.

Nacido en 2018 en el cauce del río Turia, el proyecto The Champions Burger no ha hecho más que crecer revolucionando la cultura de la hamburguesa. Según el análisis realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la celebración del evento en el Camp de Mestalla generó en 2025 un total de 5,2 millones de euros en el PIB de la economía valenciana, impulsados por la inversión directa de la organización (41,5%), el gasto llevado a cabo por las hamburgueserías participantes (10,8%) y el gasto adicional de los asistentes fuera del recinto (47,7%).

Pero su impacto va más allá de Valencia y es que el festival a lo largo del año visitó un total de 57 ciudades, registrando más de 8 millones de asistentes, contando con la participación de 300 restaurantes y logrando un exitoso debut internacional en París y Oporto.

23 RESTAURANTES FORMARÁN PARTE DE ‘THE BIG GAME’

The Big Game tendrá previa, espectáculo y campeones. Con un montaje dominado por los tonos rojo, azul y blanco, los aficionados se moverán entre una escenografía que les sorprenderá: iluminación, túneles de acceso y actividades interactivas para que participen del ambiente vibrante.

THE CHAMPIONS BURGER EN MESTALLA / VCF

23 de los restaurantes más en forma del país llegan desde hoy a Valencia subidos a sus food trucks, con muchas ganas de mostrar su nivel. Y en cada jornada, los chefs pelearán por avanzar posiciones con técnica y creatividad para convertir su elaboración en la burger ganadora.

Estará la imbatible “Gladiadora”, del restaurante The Vicbros Burger, que suma siete triunfos en siete ciudades; la mítica “Royale Gold”, de Godeo, una de las que más fuerte está compitiendo esta temporada; y “La Ganadora”, de Rico, otro de los imprescindibles del circuito.

Opciones valencianas

Y, por supuesto, los representantes valencianos: El Tarantín Chiflado competirá con ‘La Más Mejor’, una hamburguesa con medallón de wagyú japonés, chédar fundido y bomba de queso ahumado. Baool se presentará con la “Famosa Top 1” de carne madurada en seco, costilla cocinada a baja temperatura y una combinación de salsas que potencia su intenso sabor. Y Algo Diferente, con “La Viciosa Deluxe” y su ternera premium salteada con beicon, triple queso fundido, cebolla crujiente y un pan brioche azul con detalle de oro de 24 quilates.

Como en cada edición, The Champions Burger mantiene su marca dela casa. La carne sigue siendo la gran protagonista. Cortes premium de origen certificado, jugosos y de textura suave que se cocinan al momento en la parrilla para garantizar su sabor y consistencia.

LA ENTRADA AL EVENTO ES GRATUITA

Con entrada gratuita, el público de Valencia tendrá la última palabra. Tras probar las burgers, llegará el momento de votar y mover el marcador. Solo hay que escanear el código QR del ticket de compra y valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres más votadas subirán al podio en el estadio de Mestalla. Al final de la gira, solo una ganará el título de “Mejor hamburguesa de España”.

La apertura de puertas al público se producirá este jueves 11 de junio a las 19:00 horas y, hasta el 29 de junio, el evento se celebrará en el siguiente horario:

De lunes a jueves: de 18:00 a 00:00 horas.

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De viernes a domingo: de 12:00 a 00:00 horas.