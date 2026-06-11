César Tárrega se 'apunta' al Mundial

A escasas horas de que empiece el Mundial 2026 en el estadio Azteca, César Tárrega ha publicado varias fotos en sus redes sociales en Estados Unidos... de vacaciones. El central del Valencia CF ha escogido el país en el que se disputa la Copa del Mundo de Fútbol para pasar los días libres con su prometida.

En su cuenta se puede ver que hace tres días estuvo en la ciudad de Nueva York, donde ahora mismo se está disputando la final de la NBA, y en el día de hoy ha publicaso desde Los Angeles (California) en la mítica Venice Beach, donde está el mítico Gold's Gym en el que entrena, entre otros, Arnold Schwarzenegger, y uno de los epicentros del mundo del deporte.

César Tárrega en la Ruta 66 / Instagram

Mañana viernes debuta una de las anfitrionas, Estados Unidos, contra el combinado nacional de Paraguay, en la ciudad de Los Angeles... Está por ver si Tárrega aprovecha la ocasión para ver un partido mundialista desde el estadio o si sigue haciendo las Américas con su pareja.

Cargando pilas antes de un año clave

Este verano Tárrega tiene vacaciones completas después de la temporada pasada incorporarse más tarde por la disputa del Europeo Sub21 en el que fue titular con España. Este curso busca recuperar su mejor versión y trabajará en Paterna desde el día uno a las órdenes de Corberán.