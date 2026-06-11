Comunicado oficial del Valencia: renovación de Marta Mascarell

El Valencia CF ha anunciado a través de un comunicado oficial una renovación en Valencia CF Femenino. Se trata de Marta Mascarell, con la que han alcanzado un acuerdo de renovación para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Tal y como había informado SUPER, cerrar su continuidad era una de las prioridades en el proyecto valencianista.

Marta Mascarell, de 20 años y nacida en Villalonga (Valencia, 02/09/2005), pasó a formar parte de la Academia VCF en 2019, con 14 años. ‘Masca’, como es conocida en el mundo del fútbol, es una jugadora con ADN VCF que representa de forma impecable los valores del Club.

La delantera, tras escalar en la distintas categorías blanquinegras de formación, debutó con el primer equipo el 24 de septiembre de 2022. Cumplió el sueño de toda canterana, debutar en Liga F con el club de su vida, en la tercera jornada de la competición frente al Sevilla FC, encuentro que se saldó con victoria 2-0 a favor de las nuestras.

Consolidada en el primer equipo

Ha sido esta temporada, en Primera RFEF, en la que Mascarell se ha consolidado en el primer equipo, siendo una pieza muy importante en el ataque valencianista en su vuelta a la máxima categoría femenina del fútbol español.

Renovacion Marta Mascarell. / VCF

La ‘11’ blanquinegra ha participado en 25 partidos de liga, 15 de ellos como titular, anotando 5 goles. Marta tuvo un papel protagonista en el play-off de ascenso a Liga F sumando minutos en los 4 choques (semifinal y final a doble partido) y anotando un gol clave en la semifinal frente al CD Alba Funda. En Copa de la Reina disputó tres partidos y marcó un gol.

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Marta Mascarell asegura que "esta temporada he crecido mucho como futbolista y como persona gracias a mis compañeras y al cuerpo técnico. Ha sido una temporada muy dura, la forma en la que conseguimos el objetivo demuestra el trabajo, el esfuerzo y la constancia de todo el año. Para una jugadora que se ha formado en la Academia y que es valencianista es un sueño renovar con el Valencia CF Femenino"