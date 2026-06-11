Coquelin está en el mercado

Hay futbolistas que, incluso lejos del foco mediático constante, siguen dejando la sensación de que todavía tienen recorrido competitivo. Ese parece ser el caso de Francis Coquelin, que afronta el verano como agente libre tras finalizar su vínculo con el FC Nantes y queda desde este momento en disposición de negociar con cualquier club interesado.

A sus 35 años, el centrocampista francés entra en una fase del mercado especialmente atractiva para equipos que buscan rendimiento inmediato sin asumir un coste de traspaso. En un contexto en el que cada vez más clubes valoran el equilibrio entre inversión y experiencia, el perfil de Coquelin puede ganar protagonismo.

Un perfil interesante

Su etapa más reciente en Nantes deja argumentos para pensar que todavía puede ofrecer minutos útiles en un proyecto competitivo. Durante la última temporada, el francés encontró espacio dentro de la rotación del equipo y dejó actuaciones solventes en el centro del campo, aportando orden táctico, intensidad defensiva y una lectura del juego que sigue siendo uno de sus principales activos.

Parejo y Coquelin festejan uno de los goles de la final / EFE

Aunque ya no está en el momento más explosivo de su carrera, Coquelin conserva una característica que suele tener valor en mercados ajustados: entiende el ritmo de los partidos y sabe ocupar espacios. Ese tipo de recursos acostumbra a ser especialmente apreciado por entrenadores que buscan equilibrio en la medular.

Experiencia a raudales

Además del rendimiento reciente, su trayectoria añade un componente diferencial. Con experiencia acumulada en ligas de máxima exigencia y en escenarios de presión competitiva, el francés representa una opción de bajo riesgo para plantillas que necesiten profundidad y liderazgo. Para clubes que necesiten un mediocentro con oficio, presencia en vestuario y capacidad para entrar de inmediato en dinámica competitiva, la oportunidad está abierta: Coquelin ya escucha ofertas.