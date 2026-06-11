El fichaje de Guido por el Valencia CF sigue vivo: NO va al Mundial
El defensa Marcos Senesi del Tottenham ha sido finalmente el elegido por Scaloni para sustituir al lesionado Leonardo Balerdi
El fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia CF sigue vivo. El argentino no irá al Mundial. Marcos Senesi del Tottenham Hotspur ha sido finalmemente el elegido para sustituir al lesionado Leonardo Balerdi. El club respira porque la presencia del centrocampista argentino en el Mundial 2026 hubiera dificultado mucho la operación por los tiempos de las negociaciones y la competencia que podría haberse sumado en caso buenas actuaciones.
La ilusión de volver a disputar una Copa del Mundo se ha roto para Guido. El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, no fue el elegido por Lionel Scaloni para ocupar el lugar vacante que dejó la lesión de Leonardo Balerdi en la lista definitiva para el Mundial 2026.
Puesto por puesto
Finalmente, el entrenador argentino llamó al defensa Marcos Senesi como sustituto del lesionado. De esta manera, Scaloni descartó las especulaciones que apuntaban a una posible incorporación de un centrocampista y apostó por un cambio puesto por puesto.
La decisión deja fuera de la cita mundialista por segunda vez a Guido Rodríguez, uno de los futbolistas que formó parte del histórico plantel que conquistó el título en Qatar. Aunque su nombre sonó con fuerza en las horas previas al anuncio oficial, el cuerpo técnico consideró que la necesidad del equipo estaba en reforzar la última línea defensiva.
Con esta determinación, Senesi se suma al grupo de 26 futbolistas que representarán a Argentina en la máxima competencia del fútbol internacional, mientras que Guido deberá esperar una nueva oportunidad para regresar al seleccionado nacional.
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