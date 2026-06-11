El gol más importante de Umar Sadiq lejos del Valencia CF y LaLiga

Umar Sadiq está acostumbrado a celebrar goles sobre el césped, pero uno de los más importantes de su vida se ha gestado lejos de los estadios de LaLiga. El delantero del Valencia CF se ha convertido en uno de los impulsores del proyecto del Ranchers Bees FC, un histórico club de Kaduna, su ciudad natal, junto al político nigeriano Bello El-Rufai.

Ambos adquirieron en 2025 los derechos de propiedad de la entidad con una ambiciosa misión: recuperar el prestigio de un equipo que durante décadas fue una referencia del fútbol nigeriano. Ranchers Bees escribió algunas de las páginas más brillantes del deporte en el norte del país durante los años ochenta y noventa, cuando se consolidó como uno de los clubes más competitivos de la región. Su trayectoria incluye éxitos en África Occidental y destacadas participaciones en competiciones continentales.

La implicación de Sadiq va mucho más allá de una simple inversión. El internacional nigeriano creció en Kaduna siguiendo los pasos de Ranchers Bees y soñando con el fútbol profesional. Por eso, cuando surgió la oportunidad de participar en la recuperación del club, no dudó en sumarse al proyecto junto a su amigo y socio Bello El-Rufai, miembro de la Cámara de Representantes por Kaduna Norte.

UMAR SADIQ / IG

Más que fútbol

La iniciativa nació con un objetivo deportivo claro: devolver al equipo a la élite del fútbol nigeriano. Pero también persigue una meta social. Para sus propietarios, Ranchers Bees representa una herramienta capaz de generar oportunidades para los jóvenes y reforzar el sentimiento de identidad de una comunidad profundamente vinculada a la historia del club.

Los resultados no tardaron en llegar. Apenas un año después de la adquisición, Ranchers Bees logró el ascenso a la Nigeria Premier Football League, poniendo fin a una larga ausencia de la máxima categoría nacional. Un éxito que confirmó la viabilidad de un proyecto construido sobre la pasión, la planificación y el compromiso con el desarrollo del deporte local.

Más allá de los goles que pueda marcar con la camiseta del Valencia, Sadiq ya ha conseguido una victoria especial en su tierra. La recuperación de Ranchers Bees se ha convertido en un símbolo de esperanza, oportunidad y orgullo para Kaduna, una ciudad que vuelve a mirar al futuro de la mano de uno de sus hijos más ilustres.

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Su mensaje

Sadiq dedicó un mensaje a todas las personas que han hecho posible el proyecto, así como al Gobierno del Estado de Kaduna por sus constantes esfuerzos en la promoción del deporte y el desarrollo de la juventud. "Anoche, tuve el privilegio y el honor de conocer a miembros de la gran familia Bees. Fue un momento maravilloso que me recordó la pasión, la unidad y el compromiso que hacen al club verdaderamente especial. Me gustaría apreciar sinceramente a los leales partidarios, los interesados, los amantes del fútbol y la maravillosa gente del estado de Kaduna por su inquebrantable apoyo y creencia en los Ranchers Bees Kaduna. Tu aliento sigue inspirándonos a trabajar cada día más duro para el éxito de este querido club", dijo.

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"También expreso mi sincero agradecimiento al Gobierno del Estado de Kaduna por sus constantes esfuerzos en la promoción del deporte y el desarrollo de la juventud. El apoyo brindado al fútbol y a los jóvenes talentos de nuestro estado juegan un papel vital en la construcción de un futuro mejor para nuestras comunidades. Ranchers Bees Kaduna es más que un club de fútbol; es un símbolo de esperanza, oportunidad y orgullo para la gente de Kaduna. Juntos, seguiremos desarrollando jóvenes talentos, uniendo nuestras comunidades y luchando por mayores logros dentro y fuera del campo. A cada miembro de la familia Bees, gracias por estar con nosotros. El viaje acaba de comenzar, y con vuestro apoyo, el futuro de Kaduna es más brillante que nunca", finalizó.