Guido espera la decisión de Scaloni

La lesión de Leo Balerdi ha dejado un hueco libre en la convocatoria de la Selección Argentina para el Mundial y ha devuelto la esperanza a Guido Rodríguez por estar de nuevo en una cita mundialista. Hasta hoy se daba Lionel Scaloni para decidir cuál era la mejor opción para su reemplazo, por lo que el jugador del Valencia CF conocerá este jueves si se incorpora o no de última hora a la concentración de la albiceleste.

“Capaz un día más me tomo para definirlo. Tenemos una idea, pero estuvimos hablando y capaz un día o dos nos vamos a tomar porque la prueba de hoy (por el martes) me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas", dijo Scaloni en sala de prensa antes de confesar que tenía "dos opciones", entre ellas el valencianista.

Scaloni / EFE

El lesionado Balerdi es central, pero las dudas con el estado físico de Leandro Paredes sitúan el centro del campo entre sus principales preocupaciones. Ahí cobra peso el nombre de Guido, que ha ido convocado en torneos anteriores y al que el seleccionador conoce de primera mano.

Futuro por resolver

Mientras tanto, Guido está de vacaciones a la espera de resolver su futuro con una oferta del Valencia CF encima de la mesa y propuestas del extranjero. Ahora mismo ninguna propuesta le conence al cien por cien por alguna variable, pero en las próximas semanas se espera que tome una decisión.