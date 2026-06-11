El nuevo cargo de Claudio Piojo López antes del Mundial

El ex jugador del Valencia CF Claudio 'Piojo' López ha sido nombrado nuevo vicepresidente deportivo del CF Benidorm. Coincidiendo con el cierre del curso y el inicio de la planificación de la nueva campaña, la entidad ha anunciado este jueves la incorporación del Piojo como nuevo vicepresidente deportivo del club.

El exinternacional argentino ocupará la vacante dejada por David Villa, quien abandonó el cargo hace varios meses debido a otros compromisos profesionales. La decisión forma parte de una serie de cambios impulsados por la dirección para consolidar el crecimiento del proyecto y fortalecer todas las áreas de la entidad.

"Creemos firmemente en este proyecto y en el apoyo que nos dan y queremos seguir creciendo juntos; les invito a que sigan con nosotros, alentándonos, porque creo que se vienen cosas muy buenas para el Benidorm", asegura.

De esta forma, Claudio López da un paso adelante en el club, con el que ha estado vinculado desde el inicio de la etapa de DV7 Group como gestor del CF Benidorm. Ahora entra en la Junta Directiva para sumar su experiencia en el mundo del fútbol de cara a mejorar tanto el funcionamiento del primer equipo como de la Academia, uno de los pilares del proyecto.

El ‘Piojo’ participó en dos Mundiales con la Selección Argentina (1998 y 2002) y fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Después de jugar en las ligas de España, Italia, México y Estados Unidos, ha ejercido como director técnico de Colorado Rapids y en la actualidad es accionista y directivo de DV7 Group.

Oñate, director ejecutivo

El CF Benidorm sigue evolucionando para consolidar la estructura de la Junta Directiva y mejorar todas las áreas del club. Otra de las medidas también ha sido el nombramiento de Víctor Oñate como director ejecutivo. Víctor Oñate fue director de Marketing del Valencia CF y el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y es agente de David Villa y socio fundador de DV7 Group.

Noticias relacionadas

“Llevamos ya tres años gestionando el CF Benidorm y estamos más ilusionados que nunca con el proyecto. Es muy injusto que no hayamos conseguido el ascenso esta temporada pero ya estamos enfocados al cien por cien en mejorar todas las áreas del club, subir nuestro nivel de exigencia y afrontar los cambios necesarios para llevar al CF Benidorm donde la afición y la ciudad se merecen”, explicaba.