Adrián Liso: ¿Qué hay del interés del Valencia CF?

El pasado miércoles, 'Heraldo' de Aragón colocó al Valencia CF entre los cuatro equipos de LaLiga que están interesados en el extremo Adrián Liso, con contrato en vigor con el Real Zaragoza hasta junio de 2029. Según ha podido confirmar SUPER, los técnicos de la entidad de Mestalla han seguido la evolución del futbolista nacido en Zaragoza y el club está al tanto de las condiciones en las que podría atacar su fichaje.

Semanas atrás, mientras se trabajaba en la lista de alternativas para las diferentes posiciones a reforzar en este mercado de verano, preguntó y se informó con el entorno de Adrián Liso sobre las posibilidades de llegar al equipo de Carlos Corberán. No obstante, como informó Heraldo, es el Getafe CF el que, por el momento, está más decidido a su fichaje y el club que está hablando y negociando directamente con el Zaragoza. Los otros equipos que han preguntado por el jugador zurdo de 21 años son Rayo Vallecano, Sevilla FC y Mallorca, este último recién descendido a LaLiga Hypermotion.

En la lista de posibilidades para el extremo

Por lo tanto, Adrián Liso se halla en una lista de extremos que maneja el Valencia CF, aunque tiene otras opciones por delante para una demarcación en la que el Valencia no ha empezado a moverse con determinación, y en la que se ha movido ficha, en primer lugar, por el belga Largie Ramazani, con contrato en el Leeds United a partir del 1 de julio hasta el 30 de junio de 2028.

A día de hoy, Ron Gourlay, CEO de Fútbol, está inmerso en cuestiones prioritarias como la del intento de atar la continuidad de Guido Rodríguez, por el que también puja, pero con una oferta menos suculenta en lo económico, el Villarreal CF, que jugará la próxima edición de la UEFA Champions League. Además, antes que el fichaje de un extremo, se encuentra el de un lateral derecho con serias opciones de hacerse con el cartel de titular tras la salida de Thierry Rendall y la lesión, hasta octubre o noviembre, de Dimitri Foulquier. Ahí, las cartas están marcadas con los nombres de Andrés García y Thomas Meunier.

El delantero del Getafe Adrián Liso pelea un balón ante el defensa de la Real Sociedad Jon Aramburu / Juanjo Martín / EFE

El Getafe quiere abaratar la compra

En cuanto a la situación de Adrián Liso, el Getafe CF está tratando de aprovecharse del descenso a Primera RFEF del Real Zaragoza para abaratar la opción de compra por el 50 % de los derechos económicos que posee por tres millones de euros. En el Coliseum, Jose Bordalás cuenta con Liso y está contento con el rendimiento ofrecido por un futbolista que ha mostrado compromiso y polivalencia para moverse en el costado izquierdo, o en la punta de ataque.

El futbolista ha sumado más de 1.700 minutos en LaLiga, si bien su progresión de la primera vuelta decayó en la segunda, en la que perdió la titularidad. No obstante, el internacional sub-20 con España ha demostrado su implicación para ser jugador que suma en una plantilla de Primera División. Los técnicos del Valencia CF también han estado pendientes de cuál ha sido su evolución esta campaña.

Además del seguimiento de varios clubes españoles, hay equipos de la Serie A italiana entre los interesados en Adrián Liso. Lo cierto es que el Valencia CF, más allá de una consulta, no ha movido nuevamente ficha. Sí lo ha hecho alguno de los otros implicados, más allá del Getafe CF.

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El director deportivo zaragocista, Lalo Arantegui, ha sido claro diciendo: “No vamos a regalar a nadie”. Según trasciendes desde el club maño, no se quiere rebajar esa cantidad de tres millones.