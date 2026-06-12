Cuando el Valencia CF participó en la inauguración del Azteca, el emblemático estadio del Mundial 2026

En la noche del jueves dio comienzo el Mundial de 2026 en el Estadio Azteca, histórico estadio mexicano donde Diego Maradona levantó la Copa del mundo en la final de 1986... y donde el Valencia CF dejó una huella imborrable en 1966: Aquello fue el refuerzo de una conexión histórica entre el club valencianista y México que se mantiene viva con el paso de las décadas.

Como relata el club en su página web, uno de los episodios más recordados de ese vínculo entre el pueblo mexicano y el valenciano se produjo en el torneo inaugural del Azteca en Ciudad de México, en el que el conjunto de Mestalla tuvo el privilegio de ser uno de los participantes y, además, el primero en lograr una victoria en el recinto. Un día antes, el 29 de mayo, el América y otro clásico europeo por entonces, el Torino, empataron a dos goles.

Cabe recordar que México se había convertido tiempo atrás en tierra de acogida para exiliados españoles, muchos de ellos, valencianos. En aquella gira de 1966, la segunda del club en territorio mexicano tras la en 1963, el Valencia se midió a Atlante, Necaxa y Club América, firmando una actuación destacada.

Periódico mexicano con la crónica de aquel primer partido en el Azteca / VCF Media

Fotografía del once del Valencia en aquel torneo que abrió la contienda en el Estadio Azteca / VCF Media

De hecho, el equipo del murciélago hizo historia al convertirse en el primer vencedor en un partido profesional jugado en el Estadio Azteca, tras imponerse al Atlante por 0-3, en un encuentro que inauguró también el alumbrado del estadio. También venció al Necaxa por 1-3, mientras que empató ante el Club América.

Estos partidos no solo reforzaron el prestigio internacional del club valenciano, sino que también estrecharon la relación con la comunidad de valencianos exiliados en México tras la Guerra Civil y contribuyeron a mejorar las relaciones diplomáticas entre España y el país mexicano.

Diego Maradona, con la Copa de campeones del mundo 1966 para Argentina / AP

Cuarenta días antes del Mundial de Inglaterra 1966

Entrenado por el mítico Mundo, el Valencia presentó en el Azteca una alineación de primer orden con los siguientes jugadores: Pesudo, Vidagany, Tatono, Mestre, Roberto Gil, Paquito, Poli, Ansola, Waldo, Cardona y Guillot. En la segunda mitad de aquel partido, jugado el 31 de mayo de 1966, entraron al campo Pep Claramut, Palau y Totó Pascual, según informa la base de datos valencianista 'Ciberche'.

Noticias relacionadas

Aquel torneo de inauguración del mítico campo mexicano tuvo lugar un mes y once días antes del arranque del Mundial Inglaterra 66. El Valencia brilló a nivel internacional en el Azteca con goles de Cardona, Guillot y Paquito. El mismo estadio en el que cuatro años después Pelé levantó la Copa mundial de 1970 y, 16 años más tarde, el argentino Maradona emularía en unas imágenes similares al astro brasileño como rey del fútbol.