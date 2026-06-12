Otamendi y Meunier, juntos en el mismo equipo

beIN Sports Francia, principal operador privado en Francia para la retransmisión del Mundial 2026 ha confeccionado un particular "equipo de las despedidas", una alineación titular formada por futbolistas veteranos que podrían estar disputando su última Copa del mundo defendiendo la camiseta de sus selecciones. Entre ellos, curiosamente, aparecen dos nombres que resultan especialmente familiares para el valencianismo: Nicolás Otamendi y Thomas Meunier. El primero, el defensa que lideró al equipo desde atrás en la extraordinaria temporada de los 77 puntos en LaLia 2014/15... y el segundo, un viejo objeto del deseo que se en las últimas semanas ha sido rescatado, una vez que finaliza contrato con el Lille el próximo 30 de junio.

La 'promo' de la televisión francesa reúne a ambos en la línea defensiva de una alineación simbólica, construida alrededor de estrellas internacionales que encaran el tramo final de sus carreras y que aspiran a despedirse de los Mundiales por todo lo alto. Entre ellos, por ejemplo, el portero alemán Manuel Neur de 40 años, o los astros de Argentina y Portugal, Leo Messi (38) y Cristiano Ronaldo (41), o el ex del Real Madrid, Luka Modric (40).

El cartel promocional de bein sports / SD

Nicolás Otamendi, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, defendió la camiseta blanquinegra durante la temporada 2014/15 y dejó una huella imborrable en Mestalla. Convertido en uno de los líderes del equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, fue fundamental para la clasificación para la Liga de Campeones antes de ser traspasado al Manchester City. Más de una década después, el 'General' sigue siendo una pieza importante para la albiceleste y apunta a vivir en Norteamérica su último Mundial.

Un viejo deseo que vuelve a sonar

La presencia de Thomas Meunier tiene una lectura distinta para el valencianismo. El lateral belga nunca ha vestido la camiseta del Valencia, pero su nombre apareció en la agenda del club hace ya más de una década, y lo ha vuelto a hacer desde hace un par de semanas ante la preferencia del entrenador, Carlos Corberán, de un lateral derecho experimentado. A sus 34 año -35 en septiembre-, el belga encaja en la idea de la campaña de beIN Sports Francia: futbolistas que han marcado una época y que podrían afrontar en 2026 su última oportunidad de competir en el mayor escaparate del fútbol mundial. Eso sí, habrá que esperar con Meunier, porque su estado físico es envidiable y ya ha declarado que su meta está puesta en seguir jugando hasta los 40 años.

Jaume Puig

El once de las despedidas

A continuación, el '11' de las despedidas en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que ya está en marcha

El once de las despedidas de beIN Sports Francia

🇩🇪 Manuel Neuer (Alemania) – 40 años

(Alemania) – 🇯🇵 Yuto Nagatomo (Japón) – 39 años

(Japón) – 🇸🇳 Kalidou Koulibaly (Senegal) – 35 años

(Senegal) – 🇦🇷 Nicolás Otamendi (Argentina) – 38 años

(Argentina) – 🇧🇪 Thomas Meunier (Bélgica) – 34 años

(Bélgica) – 🇭🇷 Luka Modrić (Croacia) – 40 años

(Croacia) – 🇫🇷 N'Golo Kanté (Francia) – 35 años

(Francia) – 🇧🇷 Neymar Jr. (Brasil) – 34 años

(Brasil) – 🇦🇷 Lionel Messi (Argentina) – 39 años

(Argentina) – 🇵🇹 Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 años

(Portugal) – 🇸🇳 Sadio Mané (Senegal) – 34 años

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Edad media del once: 37,7 años.