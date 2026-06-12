¿Qué ha pasado para que Yunus no juegue el Mundial con EEUU?

Yunus Musah no estará esta noche en el EEUU-Paraguay. Ni en el once titular ni en el banquilo. El ex del Valencia CF, que fue titular con USA en el Mundial de Qatar, se quedó fuera de la convocatoria oficial de Mauricio Pochettino una decisión directamente influida por su falta de minutos y continuidad en el AC Milan y Atalanta. La ausencia supone un paso atrás importante en su carrera internacional. Su no presencia en la lista refleja la pérdida de protagonismo en el último ciclo competitivo y le obliga a recuperar regularidad para volver a entrar en los planes del seleccionador.

Yunus Musah cerró en 2022 un brillante capítulo en el Mundial de Qatar. Estados Unidos quedó eliminada en octavos de final al ser derrotada por Países Bajos, pero el entonces valencianista se marchó dejando muy buenas sensaciones y esperanzado con la próxima Copa del Mundo en la que iba a ser anfitrión. Cuatro años después todo ha cambiado para él. Yunus fue uno de los nombres propios de aquella selección estadounidense de 2022 batiendo récords de precocidad convertido en el más joven en ser titular con Estados Unidos en una eliminatoria de un Mundial con 20 años y cuatro días.

Decepción

La carrera de Musah sigue marcada por el contraste entre el potencial que despertó en su etapa formativa y la irregularidad en su adaptación al máximo nivel competitivo. Formado en el fútbol inglés y consolidado tempranamente en el Valencia CF, el centrocampista fue considerado una de las grandes irrupciones jóvenes del fútbol europeo, lo que llevó al Milan a invertir en su fichaje como apuesta de futuro. Sin embargo, su evolución en la Serie A ha sido más compleja de lo esperado, alternando actuaciones de alto ritmo físico con fases de menor influencia en el juego, lo que ha alimentado el debate sobre su encaje ideal dentro de sistemas tácticos exigentes.

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Yunus Musah en un partido de UEFA Champions League con el Atalanta / INSTAGRAM

En este contexto, su nombre ha quedado asociado a una narrativa de “proyecto en construcción” más que a la de un futbolista plenamente consolidado. El salto a la élite italiana ha puesto a prueba su capacidad de adaptación, especialmente en un campeonato donde la lectura táctica y la disciplina posicional suelen marcar diferencias sustanciales en el rendimiento de los centrocampistas jóvenes. Su rendimiento en el Atalanta ha dejado sensaciones discretas, con un balance de tres goles en 29 partidos, repartidos en dos tantos y una asistencia, cifras que reflejan una aportación ofensiva limitada durante la campaña. Insuficiente para estar en el Mundial.