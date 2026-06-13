La camiseta del Valencia CF se 'cuela' en la exposición de Joaquín Sorolla en Nueva York

Joaquín Sorolla es una de las figuras valencianas más ilustres de todos los tiempos. Su pintura es universal y arte ha llegado a todos los rincones del planeta. Tanto es así que en la 'Hispanic Society Museum and Library' de Nueva York hay expuestas un total de 14 murales del pintor.

Esta institución custodia los colosales lienzos que Archer M. Huntington encargó al pintor en 1911, además de famosos cuadros de escenas urbanas como Fifth Avenue, Nueva York, y expone el trabajo de Sorolla para todos los neoyorquinos apasionados del arte, así como de los miles de visitantes que recibe.

El Valencia CF celebró el Año Sorolla en 2023

El Valencia CF ya celebró en 2023 el año Sorolla con una serie de laminas conmemorativas de los partidos empleando el inconfundible estilo del pintor, revindicando su figura también en una de las equipaciones de juego y haciendo gala de que esta tierra cuente con el legado de un artista global de esta magnitud.

Ilustrcación del Año Sorolla / VCF

El vínculo que hay entre la obra de Sorolla y el Valencia CF en los últimos años ha estado fuertemente vinculada por acciones como esta y esta semana la camiseta valencianista de la 'Senyera' ha presidido la propia sala en la que la obra del artista está expuesta.

La camiseta, con los colores de la bandera de su tierra, está en la sala tal y como ha compartido un usuario en redes sociales, Jaume Hurtado, con un vídeo en el que se ve el nombre de Sorolla serigrafiado en la indumentaria del conjunto de Mestalla.