Un gigante europeo se quiere llevar a Ferran Torres del Barça

El Paris Saint-Germain ha situado a Ferran Torres entre sus objetivos para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada, una operación que podría ganar fuerza si se produce una salida importante en la plantilla dirigida por Luis Enrique. Según el prestigioso ShySports, el conjunto parisino valora muy seriamente la incorporación del delantero valenciano. La posibilidad está directamente relacionada con el futuro de Bradley Barcola, uno de los futbolistas con mayor cartel en el mercado europeo y cuyo adiós obligaría al campeón francés a acudir al mercado en busca de un atacante de garantías.

En el PSG consideran que Ferran reúne varias de las características que busca el cuerpo técnico: experiencia internacional, capacidad para actuar en varias posiciones ofensivas y conocimiento de las exigencias de la élite europea. Además, el atacante mantiene una excelente relación profesional con Luis Enrique, quien ya apostó por él durante su etapa al frente de la selección española, lo que facilitaría su adaptación al vigente bicampeón de la Champions.

Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique touches the trophy after winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. Paris Saint-Germain beat Arsenal 4-3 on penalties to win their second consecutive Champions League title after a 1-1 draw in the final in Budapest on May 30. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / SD

Le queda un año de contrato

Sin embargo, la operación no es fácil. El futbolista tiene contrato con el Barça hasta 2027 y, lejos de plantearse una salida, su prioridad sigue siendo continuar en el proyecto azulgrana. De hecho, en los últimos días han cobrado fuerza los movimientos encaminados a ampliar su vinculación con el club catalán, una muestra de la confianza que existe en su rendimiento y evolución.

La situación deportiva también juega a favor del Barcelona. Ferran ha conseguido consolidarse como una pieza cada vez más importante en la rotación ofensiva y su polivalencia es especialmente valorada por el cuerpo técnico que dirige Hansi Flick. A sus 26 años, atraviesa uno de los momentos más maduros de su carrera y mantiene un peso relevante tanto en el club como en la selección española. La saluda de Lewandowski, además, le sitúa todavía más en la primera fila de los responsables del gol.

No hay negociación... Todavía

Por ahora no existe una negociación formal entre las partes, pero el interés del PSG es real y está siendo seguido de cerca por los despachos del Camp Nou. Todo dependerá de cómo evolucione el mercado parisino durante las próximas semanas y, especialmente, de si finalmente se concreta alguna salida en el frente de ataque francés.

Mientras tanto, el Barça mantiene la calma. La hoja de ruta pasa por blindar a uno de los futbolistas que mejor ha respondido cuando el equipo ha necesitado alternativas ofensivas. El PSG, por su parte, ya ha tomado nota y estudia si llega el momento de lanzar una ofensiva por el futbolista de Foios.