La loca apuesta de Santi Cañizares: "Si Países Bajos gana el Mundial, me tatúo a Koeman"

La mala relación entre Santiago Cañizares y Ronald Koeman ha dejado episodios amargos de la historia del Valencia CF. Desde que el técnico neerlandés apartara al exportero en la temporada 2007/08, ambos han protagonizado un largo intercambio de declaraciones que ha evidenciado que las heridas nunca llegaron a cerrarse del todo.

Por eso, sorprende la divertida 'apuesta' que realizó Cañizares durante la última emisión del programa nocturno de la Cadena Cope 'Tiempo de Juego'. En un ambiente distendido junto a Paco González, en plena conversación sobre el Mundial de 2026, el exportero valencianista lanzó una promesa que provocó las risas en el estudio.

Cañizares aseguró que se tatuaría el rostro de Ronald Koeman si la selección de Países Bajos consigue proclamarse campeona del mundo. Una afirmación que adquiere una dimensión sorprendente teniendo en cuenta lo sucedido a mediados de la temporada 2007/08.

El entrenador neerlandés llegó al banquillo valencianista en noviembre y, apenas un mes después, tomó una decisión que provocó un terremoto en Mestalla: apartó del primer equipo a tres pesos pesados del vestuario, Santiago Cañizares, David Albelda y Miguel Ángel Angulo, comunicándoles que no contaba con ellos. El técnico defendió públicamente que era una decisión deportiva "por el bien del equipo".

Paco González elevó la apuesta

La anécdota no había comenzado ahí, sino que lo hizo con el órdago del exportero al presentador del programa. "Tienes que prometer que si gana el Madrid la Champions este prñoximo año, te tatúas a Jose Mourinho...". Entre risas, Cañizares subió aún más la 'apuesta' sacando a la palestra a Koeman. "Yo... si gana Holanda el Mundial, me tatúo a Koeman".

La ocurrencia provocó nuevas carcajadas en la mesa y, posteriormente, la propia emisora subió a las redes la graciosa declaración del portero con un montaje en el que se ve el brazo de 'Cañete' tatuado con la cara del actual seleccionador de los Países Bajos, equipo que se estrena este domingo frente a Japón (22:00 horas).

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Una promesa con mucho contexto

La gracia del comentario radica en que Koeman y Cañizares mantienen una de las relaciones más tensas que se recuerdan entre un entrenador y un jugador del Valencia. El exportero ha llegado a afirmar públicamente que el neerlandés fue quien le retiró del fútbol, por lo que esta broma de llevar su rostro tatuado resulta especialmente llamativa. De hecho, meses atrás en la misma emisora, dijo: "A mí me retiró Koeman. Si me pide un vaso de agua le tengo que ver muy deshidratado para dárselo".