El mensaje de Copete en medio de su recuperación y con el mercado abierto

José Copete sigue recuperándose de la grave lesión que le obligó a parar la temporada antes de tiempo y que le frenó en su mejor momento con el Valencia CF. El jugador, que además tuvo problemas con los primeros plazos de su recuperación, teniendo que pasar una segunda vez por quirófano y retrasando su posible regreso más allá de la conclusión del mercado de fichajes, trabaja a destajo este verano para acelerar su puesta a punto lo máximo posible.

El futbolista, que está realizando su recuperación en Navarra tal y como avanzó 90 Minuts, ha publicado una fotografía en el gimnasio este sábado con un mensaje: «Una semana más, una semana menos», acompañado de una serie de iconos, entre ellos el murciélago y una cara con la boca cosida.

José Copete entrenando en vacaciones para volver lo antes posible / SD

Foco en volver cuanto antes

La imagen, en la que claramente lanza un mensaje optimista y de foco en su vuelta para jugar con la camiseta del Valencia, tiene ese pequeño matiz final que se puede interpretar como que trabaja en silencio. También como que se mantiene al margen de las situaciones que puede traer el mercado de fichajes.

Ahora mismo el Valencia tiene dos centrales zurdos en nómina, Justin De Haas y José Copete, además del canterano Iker Córdoba, que arrancará la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Carlos Corberán ocupando esa vacante que deja de momento el andaluz.