La primera estrella del Mundial pasa por encima de Omar Alderete

Omar Alderete llegaba al Mundial como uno de los defensores a seguir después de su enorme temporada con el Sunderland, con el que ha quedado séptimo y clasificando para competición europea. El central paraguayo, no obstante, fue arrollado por completo por la primera estrella del Mundial.

Estados Unidos venció con contundencia en su estreno a Paraguay por cuatro goles a uno con una exhibición de Folarin Balogun, que marcó dos de ellos y que fue un auténtico ciclón en el ataque americano. Velocidad para atacar la espalda, recursos para aguantar el tarascazo del centro, capacidad asociativa y una determinación enorme para resolver en el área.

Folarin Balogun, MVP del debut de la selección anfitriona / FIFA

Fue imparable

El ariete de la selección anfitriona fue completamente imparable para un Alderete que lo intentó por todos los medios, que buscó ser agresivo, pero que fue normalmente un segundo tarde a las decisiones de Balogun. Sin ir más lejos en el segundo gol le come la espalda al ex del Valencia CF y resuleve por la escuadra tras un recorte.

Canterano del Arsenal aunque nacido en Nueva York, Balogun ha hecho una grandísima temporada en el Monaco, donde su valor de mercado ya es de cuarenta millones de euros y lo va a disparar en la disputa de esta copa del mundo.