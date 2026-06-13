¿Seguirá Meunier los pasos de Mustafi?

La Copa del Mundo paraliza el mundo del fútbol y condiciona enormemente el mercado de fichajes, ya que actúa como un gigantesco escaparate que revaloriza a jugadores, da a conocer a otros y demora las decisiones de los agentes libres, que aspiran a poder firmar un mejor contrato después de una buena cita mundialista. El Valencia CF de Meriton no ha sido muy proclive a firmar mundialistas, aunque este verano tiene entre us objetivos a uno de ellos.

Thomas Meunier es una opción para el lateral derecho que gusta mucho a Carlos Corberán y que viene de acabar contrato con el Lille, siendo un jugador importante en la rotación del tercer clasificado de la Ligue 1 y que a sus 34 años sigue siendo un fijo en las convocatorias de su selección.

Mustafi, el último precedente

El belga no tiene prisa por resolver su futuro y seguramente haya que esperar a que acabe el Mundial, pero de acabar llegando al Valencia CF sería el primer mundialista que ficha el conjunto de Mestalla en verano de Mundial desde Skhodran Mustafi.

El Valencia va a por Mustafi / SD

El alemán jugó el de 2014 después de una grandísima temporada con la Sampdoria y el Valencia se movió para cerrar su fichaje, conformando una pareja de centrales muy competitiva con Nicolás Otamendi que ayudó a devolver a los valencianistas a la Champions.

En 2010, Ricardo Costa

Desde entonces ni en 2018 ni en 2022 el Valencia ha fichado a un jugador mundialista, algo que sí que hizo en 2010, cuando firmó libre a Ricardo Costa procedente del Lille y que jugaba en la Selección de Portugal, eliminada por España. O en 2006, cuando fichó a Hugo Viana, al que tuvo cedido los meses previos.