Guido Rodríguez: Vacaciones, asado con "amigos" de River... y el futuro sin resolver

Mientras disfruta de unos merecidos días de descanso en Argentina, al lado de familia y amigos, Guido Rodríguez sigue siendo el nombre que acapara mayor atención en el mercado de verano del Valencia CF. El campeón del mundo en 2022 todavía no ha definido cuál será su equipo la próxima temporada, y analiza diferentes propuestas, entre ellas, la del club blanquinegro.

Su compañero de selección en el Mundial de Catar, Marcos Acuña, con el que también coincidió en Sevilla mientras jugaba en el Real Betis, organizó un asado al que, aparte de Guido, también asistió el actual jugador del Sevilla FC Federico Gattoni. La imagen de los tres de asado argentino, bajo el lema de "amigos", fue compartida por Acuña en sus redes sociales.

Dos propuestas en firme de LaLiga

Curiosamente, tanto Rodríguez como Gattoni se encuentran con el futuro por resolver. Guido, que se formó y debutó en la elite con River Plate, tiene dos propuestas en firme de LaLiga. Hay más clubes que valoran su experiencia, pero son el Valencia y el Villarreal CF los que se han sentado con sus representantes para hacer una oferta concreta al mediocentro. La valencianista, de mayor peso económico, y la del Submarino, con el caramelo de la Champions League, aunque, a priori, con un rol menos protagonista en el once titular. El Real Betis, por su parte, ha estado al tanto de sus meses de regreso a la liga española a la expectativa de la regeneración que prevé en el medio campo.

Interés al otro lado del Atlántico

Al mismo tiempo, el fútbol mexicano no ha perdido la pista del ex verdiblanco, que ya tuvo un ofrecimiento importante en lo económico antes de elegir el Valencia en el mercado de enero. Otros clubes de Sudamérica se han movido con el entorno de Guido y, según publicó la prensa en Brasil días atrás, el futbolista también ha sido ofrecido al Flamengo, considerado el club más poderoso y popular del país.

El Valencia le reserva un rol importantísimo dentro de la plantilla, y está a la espera de su decisión con otras alternativas para reforzar el pivote en 'stand by'. La jerarquía y experiencia que ha aportado en la segunda vuelta al equipo convencen a Carlos Corberán.

Acuña y Gattoni, vínculo con River

Por otro lado, con Marcos Acuña, actual futbolista de River Plate, Guido comparte el sinsabor de haberse quedado fuera del Mundial 2026, ese fue uno de los retos personales que motivaron que el medio cambiara en invierno el West Ham United, donde apenas jugaba, por el equipo de Mestalla. En cuanto a Acuña, pese a haber tenido un semestre destacado, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no lo incluyó en la nómina de 26, ni siquiera tras la lesión de Leonardo Balerdi, quien abrió la puerta finalmente al ingreso de Marcos Senesi. La baja de Nicolás Tagliafico no ha derivado en la incorporación de otro lateral izquierdo.

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Por último, Federico Gattoni, defensa central de 27 años, volvió al Sevilla FC en enero tras su cesión en River Plate. Tan solo ha jugado nueve minutos y, con un año por delante de contrato en Nervión, su voluntad pasa por un regreso al fútbol argentino. No se ha adaptado a Europa con un paso discreto por el Sevilla, que pagó 1,4 millones de euros por él en enero de 2023, y por el Anderlecht belga.