Quién es Ryunosuke Sato, el inminente fichaje del Valencia CF

El Valencia CF está muy cerca de cerrar la incorporación de Ryunosuke Sato, uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol japonés. A sus 19 años, internacional absoluto con Japón y reconocido como mejor jugador joven de la J1 League en 2025, el atacante ha llamado la atención de varios clubes europeos por su rendimiento en constante crecimiento y su madurez competitiva pese a su corta edad.

Formado en la cantera del FC Tokyo, Sato ha seguido una progresión rápida pero estable, pasando del fútbol juvenil al primer equipo en muy poco tiempo. Su perfil ofensivo, marcado por la velocidad, el regate y la versatilidad táctica, le permite adaptarse a distintas posiciones en ataque, ya sea como extremo, mediapunta o incluso en zonas interiores. Esa capacidad de adaptación ha sido clave para su irrupción en la élite japonesa.

Ryunosuke Sato, el inminente fichaje del Valencia CF / INSTAGRAM

En cuanto a su estilo de juego, destaca especialmente por su tendencia a jugar abierto por fuera, donde inicia muchas de sus acciones ofensivas, aunque no suele finalizarlas en banda. Tiende a romper hacia dentro mediante diagonales constantes, aprovechando su conducción de balón y su capacidad para superar líneas en carrera. Es un futbolista joven y talentoso, con un gran desequilibrio en el uno contra uno y una progresión ofensiva muy marcada hacia zonas de remate.

Trayectoria en clubes

En el filial del FC Tokyo (2022-23) firmó una temporada de gran impacto con 10 participaciones de gol (4 tantos y 6 asistencias), lo que aceleró su promoción al primer equipo con solo 17 años. Su debut profesional llegó en la 2023-24, donde disputó 5 partidos oficiales como primera toma de contacto con la J1 League y el fútbol profesional.

Instagram Sato Ryunosuke

La siguiente etapa de su crecimiento se produjo en su cesión al Fagiano Okayama, donde se consolidó como futbolista profesional. Allí completó una temporada muy sólida con 28 partidos, 2.044 minutos, 6 goles y 2 asistencias, convirtiéndose en una de las revelaciones del campeonato japonés.

Tras su regreso al FC Tokyo, dio un nuevo salto de nivel. En la actual temporada de J1 League ha disputado 19 encuentros, sumando 1.304 minutos, con 6 goles y 1 asistencia, confirmando su impacto ya como jugador importante en la rotación ofensiva del equipo.

La presencia de Sato en el All-Star de la liga japonesa esta misma semana volvió a situar al futbolista en el foco mediático. El atacante participó en la final y logró anotar uno de los goles del duelo.

Selección japonesa (categorías inferiores y selección absoluta)

El crecimiento de Sato también se refleja en su recorrido internacional, donde ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección japonesa hasta llegar a la absoluta en tiempo récord. En la Sub-16 dio sus primeros pasos internacionales con 2 partidos que sirvieron como base de su formación competitiva, mientras que en la Sub-17 ya empezó a destacar con 11 encuentros y 2 goles, consolidándose como un nombre habitual en su generación. Su evolución continuó en la Sub-19, donde participó en 5 partidos y marcó 1 gol, asumiendo un papel más creativo en ataque.

En la Sub-20 dio un salto importante de responsabilidad con 13 partidos y 3 goles, convirtiéndose en una pieza clave del sistema ofensivo. Posteriormente, en la Sub-23, su rendimiento terminó de explotar con 7 encuentros y 4 goles, siendo uno de los líderes ofensivos del equipo en competiciones de alto nivel continental. Ese rendimiento le abrió directamente las puertas de la selección absoluta, con la que ya ha disputado 5 partidos pese a su juventud, debutando con solo 18 años y entrando en la historia reciente del fútbol japonés como uno de sus talentos más precoces.

Ryunosuke Sato, el inminente fichaje del Valencia CF / INSTAGRAM

Su consagración internacional llegó en la AFC U-23 Asian Cup 2026, donde fue elegido MVP del torneo y máximo goleador, liderando a Japón en una competición que confirmó su proyección hacia la élite europea.

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Con su posible llegada al Valencia, el club de Mestalla se asegura un perfil ofensivo joven, polivalente y con experiencia internacional pese a su edad. Un jugador que encaja en la idea de crecimiento del proyecto y que, si mantiene su progresión, está llamado a convertirse en uno de los nombres propios del futuro del fútbol japonés en Europa.