Sale a la luz la primera equipación del Valencia CF para la temporada 26/27

El Valencia de la temporada 26/27 empieza a dar sus primeros coletazos y las equipaciones que lucirán los Javi Guerra, Hugo Duro, Sadiq y compañía es lo que más expectación genera entre una afición que vivirá un curso cargado de emociones. El final de Mestalla marca un año donde los de Carlos Corberán aspirarán otra vez a regresar, de una vez por todas, a competiciones europeas, pero, en pleno mes de junio, y donde aún quedan semanas para arrancar la pretemporada, los valencianistas tienen ganas de saber las camisetas de la 26/27.

No es oficial, todavía faltan un par por desvelar, pero Opaleak ha desvelado en redes sociales cuál será la primera equipación del Valencia CF 26/27. De hecho, Tribuna Deportiva asegura que será oficial en los próximos días. Manteniendo su patrocinio actual y con Puma como marca al tener contrato hasta 2029, la versión tiene bastantes semejanzas con la de la campaña 23/24, aunque con la diferencia de que cuenta con detalles granates en manga y cuello.

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Una camiseta con tintes simbólicos

A la espera de oficialidad, el valencianismo ya conoce la estética que llevarán sus futbolistas de cara a la última temporada en Mestalla. Solo falta saber si les dará el empuje necesario para dejar atrás el sufrimiento de los que pelean por no descender y pugnar por entrar en competiciones europeas. Sin duda, la noticia que merece un valencianismo que empieza a hacer de tripas corazón sabiendo que se empiezan a despedir de su mítico estadio.