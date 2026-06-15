Cuenta atrás para el debut de Meunier

El gran objetivo para el lateral derecho del Valencia CF, Thomas Meunier, cuenta las horas para debutar en el Mundial 2026. El belga se prepara para jugar lo que sería su tercera Copa del Mundo con los 'Red Devils' después de las ediciones de 2018 y 2022, consiguiendo un nuevo hito en su carrera a los 34 años.

Bélgica se mide esta noche a las 21:00 horas a la Selección de Egipto, en la que juega Mohamed Salah, y que promete ser un hueso duro de roer para el combinado europeo, que buscará ser la revelación del torneo por enésima vez y que conserva a la mayoría de estrellas de la última década.

Meunier, en el centro de la foto de familia de la selección belga antes de viajar hacia el Mundial 2026 / RBFA

De esa vieja guardia forma parte el lateral pretendido por el Valencia CF, que jugó en el último amistoso y que puja por un puesto en el once titular para el que será muy probablemente su última cita mundialista, tratando de aportar su veteranía sobre el terreno de juego.

Contacto en marcha

A estas horas el Valencia CF sigue muy interesado en firmar al jugador y mantiene abiertas las vías de contacto con la intención de llegar a un acuerdo y que Meunier juegue en Mestalla la próxima temporada, aportando veteranía a la defensa de Carlos Corberán.