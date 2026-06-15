El día que Ryunosuke Sato se jugó una falta directa a piedra, papel o tijera... y la clavó

Hay futbolistas especiales por su talento innato y su desparpajo dentro y fuera del campo y uno de ellos es el joven Ryunosuke Sato. Durante la Copa de Asia Sub-17, la joven promesa japonesa protagonizó una de esas acciones que definen la personalidad de un jugador. Antes de lanzar una falta directa, se disputó el derecho a ejecutarla con un compañero en un improvisado piedra, papel o tijera. Ganó el duelo, tomó el balón y sacó el máximo provecho de su victoria: marcó un gol brillante por debajo de la barrera, sorprendiendo al portero y demostrando una mezcla de desparpajo, confianza y talento poco habitual para su edad.

Solo es una anécdota, pero la acción define a la perfección a este futbolista nipón capz de todo como demuestra la jugada que ha llamado la atención del Valencia CF. El club de Mestalla, tal y como informó este periódico, ultima la incorporación del extremo japonés del FC Tokyo, un futbolista de apenas 19 años y una de las promesas con mayor proyección del fútbol nipón.

A punto de cerrarse

El acuerdo se encuentra muy avanzado y el atacante se convertirá en breve en nuevo jugador del primer equipo que dirige Carlos Corberán. La operación responde a una apuesta estratégica del área de captación valencianista, con un seguimiento que se ha prolongado durante los últimos meses. La apuesta lleva el sello del director de Captación y Scouting, Lisandro Isei. Por su edad, el futbolista podría ocupar ficha sub-23.

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Velocidad, desborde y personalidad son algunas de las características que acompañan a un jugador que ya dejó claro en la Copa de Asia que no le teme a la presión. Si hay una falta decisiva, Ryunosuke Sato quiere lanzarla. Y si para ello tiene que jugarse el turno a piedra, papel o tijera, tampoco parece tener ningún problema.