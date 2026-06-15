Un ex del Valencia CF hace las maletas rumbo a Japón: el viaje a la inversa de Ryunosuke Sato
Oriol Romeu quiere afrontar a sus 34 años una nueva aventura en el fútbol nipón tras cerrar una etapa en el Southampton
Oriol Romeu ya tiene decidido su próximo destino. El centrocampista catalán, que militó en el Valencia CF durante la temporada 2013-14, pondrá rumbo a Japón tras finalizar su segunda etapa en el Southampton. Justo el viaje a la inversa de Japón al fútbol europeo que hará Ryunosuke Sato, fichaje inminente del Valencia CF.
El conjunto inglés se despidió recientemente del futbolista a través de sus canales oficiales, coincidiendo con la finalización de su contrato el próximo 30 de junio. El club quiso agradecer la profesionalidad y entrega de un jugador que dejó una profunda huella en St Mary's, donde se convirtió en una de las figuras más reconocibles de los últimos años.
A sus 34 años, Romeu afronta ahora una nueva aventura lejos del fútbol europeo. Aunque contaba con propuestas de equipos españoles con aspiraciones de ascenso a Primera División y también con ofertas procedentes de otros mercados asiáticos, el mediocentro ha optado finalmente por el fútbol japonés, tal y como publicó SPORT.
Referencias de Yoshida
La decisión ha estado influenciada, entre otros factores, por las referencias recibidas de Yoshida, excompañero suyo en el Southampton, quien le trasladó una visión muy positiva del país y de su competición. Salvo sorpresa de última hora, el futbolista de Ulldecona iniciará en Japón una de las últimas etapas de su trayectoria profesional.
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