La Generalitat revisa las obras del Nou Mestalla: "Será el estadio que merecen los aficionados del Valencia CF"

La Generalitat Valenciana ha realizado este lunes una visita institucional al Nou Mestalla. Una delegación del máximo organismo político a nivel autonómico encabezado por Susana Camarero, Vicepresidenta primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha recorrido el futuro estadio del Valencia CF, con el que el Club entrará en una nueva era desde su inauguración en 2027.

Esta visita se enmarca dentro del Programa de Actuación Integral Preventiva en Obras Singulares (AIPOS), una iniciativa de asistencia técnica del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) que pretende garantizar los máximos estándares de seguridad y salud que vayan más allá de las exigencias legales en aquellas construcciones más emblemáticas de la Comunitat Valenciana.

El Valencia CF, encabezado por su Director General, Javier Solís, y acompañado por Christian Schneider, Director de Operaciones e Infraestructuras, ha presentado el proyecto a los representantes de la Generalitat Valenciana junto con los responsables de FCC Construcción, compañía encargada de la finalización de la obra.

Tras la exposición, se ha realizado una visita conjunta a las instalaciones en la que, además de Susana Camarero, también han participado diversos representantes del organismo autonómico, entre ellos Antonio Galvañ, Secretario Autonómico de Empleo, y María Lurueña, Directora General de Trabajo y del INVASSAT.

"El estadio que merecen los aficionados"

Tras el recorrido por el Nou Mestalla, Susana Camarero ha explicado la importancia de la coordinación y el trabajo conjunto entre el Club, FCC Construcción y la Generalitat Valenciana para garantizar los máximos estándares de seguridad y salud en una obra tan emblemática para la Comunitat Valenciana: “Hemos venido a ver las obras, que están muy avanzadas. Lo más importante para la Generalitat, que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, es comprobar que se cumplen todos los requisitos en materia de seguridad y salud laboral para una obra de estas dimensiones. Con el INVASSAT existe una coordinación perfecta, como hemos podido comprobar hoy. INVASSAT y la constructora trabajan de la mano no solo para que el estadio sea el que merece esta ciudad, sino también para que los trabajadores que participan en su construcción cuenten con la seguridad que se merecen”.

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Del mismo modo, la Vicepresidenta primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha podido comprobar los avances, especialmente con la cubierta, un aspecto que ha querido destacar también antes de poner en valor el proyecto, que este verano entra en el último año de construcción: “Vemos cómo va elevándose la cubierta y hemos preguntado por los riesgos laborales asociados a este proceso. Desde la Generalitat Valenciana estamos coordinando estas labores para que el proyecto llegue a buen puerto en la fecha prevista y sin ningún incidente. Todos tenemos muchas ganas de que llegue este nuevo estadio para el Valencia CF en las fechas previstas y con todas las garantías en materia de prevención. Será el estadio que merecen los aficionados, la ciudad de Valencia y esta Comunitat”.