Sato toma el relevo de Hiroshi Ibusuki: ¿Qué fue del primer japonés de la historia del Valencia CF?

El Valencia CF cerrará, si nada se tuerce, el fichaje de Ryunosuke Sato. El interior de sólo 19 años ya sabe lo que es ser internacional con la selección absoluta de Japón y es que es el talento emergente del país. Resulta extraño que un jugador de un país como Japón llegue a la élite del fútbol en las grandes ligas, aunque siempre hubo alguno que logró destacar.

Se nos vienen a la cabeza históricos como Nakata, Miura, Nakamura, Kagawa, Honda, Kamamoto o más recientemente Kubo, todos ellos grandes jugadores que hicieron historia en diferentes clubes. Hay más, pero ello no quita que sean una excepción propia de un país en donde el fútbol es un deporte sin demasiado arraigo, aunque va a más. Los más de 122 millones habitantes que tiene lo convierten en un rincón a explotar.

El otro lado del fútbol, el más relacionado con el negocio más económico y menos sentimental, señala que opciones como las de tener un jugador destacado de este tipo puede ser un negocio redondo. Todo ello independientemente de lo que sea capaz de hacer sobre el verde. Por uno u otro motivo, la llegada de Ryunosuke Sato le convierte podría convertir en el primer japonés en jugar con el primer equipo del Valencia CF. Ya hubo dos japoneses más en el club, uno en categoría juvenil y otro en el Valencia Mestalla.

Hiroshi Ibusuki / SD

Hiroshi Ibusuki fue quien logró este hito histórico al llegar procedente del Sevilla FC. Con apenas 18 años dejó Japón para fichar por el Girona. Los catalanes lo cedieron al filial del Zaragoza y Sabadell antes de venderlo al Sevilla FC. Los andaluces se lo cedieron al KAS Eupen belga antes de mandarlo al Valencia Mestalla. Su experiencia no fue, ni mucho menos, llamativa. Jugó una temporada en el filial valencianista, donde sólo anotó 6 goles en 35 partidos. Sus 196 centímetros imponían más que su calidad y fruto de ello hizo las maletas de vuelta a su país. Unas temporadas después probó fortuna en Australia y la India, aunque actualmente decidió volver a Oceanía, firmando el enero pasado con el Western Sydney donde, a sus 35 años, aporta soluciones saliendo desde el banquillo.

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Más recientemente pasó con más pena que gloria Suzuki. Se trata de un jugador japonés con orígenes en Ghana. Actualmente tiene 23 años, pero con sólo 18 jugó un curso como cedido en el Juvenil valencianista. No cuajó y los dos cursos siguientes insistió en el fútbol español con Badalona y Girona B, pero por el momento sigue sin dar la talla. Y eso que mide 1,92. Regresó a Japón, donde intenta relanzar su carrera.