Palo de Cañizares de Luis de la Fuente
El exportero del Valencia CF dejó claro su descontento con el proceder del seleccionador desde el banquillo, que no ayudó a la Selección Española
El nefasto estreno de España en el Mundial ha levantado ampollas. La Selección Española dio una imagen muy pobre frente a Cabo Verde con una incapacidad manifiesta para hacer daño a una selección modesta, jugando de forma muy previsible y sin capacidad para sobreponerse al planteamiento rival.
Las críticas no han tardado en llegar por parte de los analistas y en las principales tertulias. Una de las voces autorizadas por su bagaje como internacional y en el mundo del fútbol como es Santi Cañizares, tuvo en Cope muy claro su análisis, dirigido a Luis de la Fuente.
"España necesita un entrenador que tome decisiones"
"España necesita un entrenador intervencionista que tome decisiones alineando a los que mejor están. Sólo Cucurella, Marcos Llorente, Pedri y Yamal mostraron su nivel, el resto están muy lejos de su mejor versión", dejaba claro el, para muchos, mejor portero de la historia del Valencia CF.
En su análisis, Cañizares no se quedó ahí, sino que dejó muy claro que el debut de España no incita a estar muy ilusionado con las opciones del combinado nacional: "Lo que está pasando no invita a ninguna esperanza", explicaba, pesimista, el analista.
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