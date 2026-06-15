Rafa Mir contesta a su sentencia por agresión sexual y lesiones: "No estoy de acuerdo"

El ex futbolista del Valencia CF, ahora propiedad del Sevilla, Rafa Mir ha reaccionado públicamente a la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que le condena a 8 años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el exjugador del Valencia mostró su desacuerdo con la resolución judicial y anunció que presentará un recurso en los próximos días.

"No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días, sigo confiando en la Justicia", escribió el delantero en sus perfiles oficiales.

No es una sentencia firme

La sentencia, notificada este lunes a las partes y que todavía no es firme, establece además el pago de una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del delito de agresión sexual y de 6.280 euros para la denunciante del delito de lesiones.

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana informó de que la resolución puede ser recurrida ante instancias superiores. Mientras tanto, Rafa Mir mantiene su postura de desacuerdo con el fallo y confía en que el proceso judicial continúe su recorrido mediante los recursos previstos por la ley.