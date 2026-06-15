Shinji Kagawa, Kang In Lee y Ryunosuke Sato: la historia de una promesa asiática incumplida por Peter Lim

Más de una década después, por fin, el Valencia CF traerá esta próxima temporada 2026/27 un futbolista con capacidad de extender la marca del club en el mercado asiático. Al menos, eso es lo que se presume de un joven extremo de 19 años que ha participado en el 'All Star' de la Japan League y acumula cinco partidos con la selección absoluta de Japón: Ryunosuke Sato. Un futbolista que ha lucido desde los 15 años en las inferiores del combinado nipón el '10' a la espalda.

Durante su larga trayectoria como máximo accionista del Valencia, si por algo se conoce a los Lim y a la gestión que han impuesto en el club ha sido por la falsedad del discurso filtrado a la prensa, así como por promesas incumplidas. Entre ellas, aquella que en 2015 hablaba de un club que trabajaría el mercado de futbolistas asiáticos de primer nivel con el objetivo expandir el nombre del Valencia en el mercado más potente del mundo al ser el que reúne el mayor número de clientes potenciales.

Hasta hoy la entidad de Peter Lim no había recurrido ni una sola vez al mercado asiático. Ni un solo jugador oriental ha fichado todavía de manera oficial bajo el accionariado del empresario de Singapur. El primero será en las próximas semanas Sato. Una temporada antes del aterrizaje de Lim, en el curso 2013/14, se dio la presencia testimonial de un jugador de perfil bajo para el filial, Hiroshi Ibusuki,

Hasta ahora, las referencias y los intentos con relación a jugadores asiáticos habían sido nulas, con una única excepción, Shinji Kagawa, uno de los mejores jugadores nipones de la época moderna. Fue especialmente en agosto de 2014, cuando el japonés eligió la oferta del Borussia Dortmund. Meses después, cuando perdió protagonismo los alemanes no accedieron a una cesión. Poco después, en el tránsito entre 2015 y 2016, en el inicio del año de Jesús García Pitarch como director deportivo, Lim apretaba los cinturones económicos por primera vez después de fichajes que supusieron un alto coste: Negredo, Rodrigo, André Gomes, Cancelo, Enzo Pérez o Nico Otamendi.

El precedente de Kagawa y el espejo del Manchester United

Semanas antes de un último intento por Kagawa, Peter Draper, director de mercadotecnia del Valencia, en una reunión con periodistas, explicaba lo que podría significar comercialmente la llegada de un futbolista referencial en países como Japón, Corea del Sur o China, aunque este último no ha terminado de desarrollar una selección con posibilidades de exposición internacional.

"En Manchester nunca me dieron dinero, era yo quien debía ir a buscarlo en el terreno de la mercadotecnia. Pero cuando llegó Park Ji-Sung, hubo muchas empresas asiáticas que vinieron a cerrar tratos con nosotros, el United", confesó el Draper en aquel encuentro con la prensa en octubre de 2015. En junio de 2005, el Manchester compró al surcoreano del PSV Eindhoven por cinco millones de euros -cuatro costará Ryunosuke Sato-, aunque Ji-Sung estaba ya consolidado en el fútbol europeo y se convirtió en el primer surcoreano de la Premier League tras saltar a la fama con la gran actuación de su selección, anfitriona de la mano del ex Valencia Guus Hiddink, en el Mundial de 2002.

Draper dijo que "lo más importante es que lleguen buenos futbolistas para que el equipo sea más competitivo. Nunca debes comprometer el equipo a este tipo de situaciones. Los jugadores que lleguen tienen que ser de calidad". Eso sí, hay jugadores que al mismo tiempo multiplican el rendimiento en términos económicos gracias al seguimiento televisivo del equipo o a la compra de camisetas. "Si, de verdad, consigues un buen futbolista asiático, tienes allí el cielo".

Cuatro años después, la idea de extensión por el continente asiático se actualizó con la irrupción de Kang In Lee, que había explotado en la temporada del Centenario, y tanto desde el club como desde el entorno valencianista se le reclamaba al entrenador, Marcelino García Toral, una mayor presencia y protagonismo.

Curiosamente, el talento del zurdo nacido en Icheon (Gyeonggi, Corea del Sur) aterrizó en València en edad alevín, con un primer contrato de 250 euros mensuales, tras su éxito en un popular talent show de la televisión de su país... y el premio que se ganó fue rodar un anuncio junto a la estrella del United de la que años más tarde alardearía: Park Ji-Sung.

Kang In, la oportunidad perdida para conquistar Asia

En plena tempestad por el conflicto con Marcelino y Mateu Alemany, Meriton, bajo la presidencia de Anil Murthy, utilizó la imagen de Kang In Lee como emblema de un plan que nunca existió: la Youth Policy. Un equipo, el que entrenaría Albert Celades, con más oportunidades y presencia de los jóvenes de la Academia VCF. El propio Kang In, que había renovado hasta 2022 en el verano del 18, Ferran Torres, Carlos Soler, Toni Lato...

Peter Lim compró los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo y se hizo con parte de los del joven surcoreano, quien en el verano de 2019 fue elegido mejor jugador del Mundial Sub-20, pese a caer en la final ante Ucrania. Su fama crecía, se convirtió en imagen de varias firmas en Asia: Adidas, LG, Gatorade, Pepsi... para que los beneficios reportaran también en el Valencia, gracias al seguimiento en el lejano Oriente, se requería que su protagonismo en el equipo aumentase. Y eso no nunca sucedió. Ni con Celades ni después con Javi Gracia.

Kang In debutó en la Champions con el Valencia en el estaadio del Chelsea, donde se ganó con gol de Rodrigo en 2019 / VCF Media

A la postre, el '10' que le reservaba el club lo terminó luciendo un Carlos Soler con mayor presencia e importancia en los onces. Kang In se cansó de no encontrar su sitio entre el banquillo y la grada. No renovó y, con la carta de libertad en la mano, se marchó gratis al Mallorca en el verano de 2021 buscando gloria también sobre el campo. De su traspaso al PSG, el Valencia no vio más que una cantidad por derechos de formación.

Escuelas, academias y la nueva apuesta "internacional" de Isei

El objetivo de conquista del mercado asiático mediante un jugador referencia, algo más mediático que real, se diluyó como un azucarillo con el impacto sufrido con Kang In. No fue más allá del trabajo de la Academia VCF con la implantación de escuelas y campus en tierras asiáticas. Once años más tarde, una de las promesas incumplidas más sonadas de los Lim podría ganar algún crédito de la mano de la apuesta de Lisandro Isei por Sato Ryunosuke.

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En el comunicado con el que el Valencia CF informó de la creación de una nueva estructura deportiva con Isei a la cabeza, como jefe de captación y scouting, decía que estaba "plenamente alineada con la visión de futuro del presidente Kiat Lim, reflejando el compromiso del club de preparar al Valencia para responder a los retos que plantea el mercado de fichajes a nivel nacional e internacional". De momento, el de Curazao ha 'pescado' al neerlandés Justin de Haas, al maliense Dieng... y al nipón Ryunosuke Sato. A priori, el único que podría reportar una expansión comercial del club significativa en términos de mercadotecnia.