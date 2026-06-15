ÚLTIMA HORA | Meunier arranca el Mundial como titular

El gran objetivo del Valencia CF para el lateral derecho, Thomas Meunier, debutará en el Mundial 2026 como titular. Rudi García ha dado a conocer el once de los red devils y apuesta por el futbolista de 34 años para defender a Egipto.

Meunier jugará su tercer mundial después de 2018 y 2022, demostrando que es uno de los grandes jugadores de la gran generación belga que tantos años lleva opositando a equipo revelación de un gran torneo con una vieja guardia en en la que están jugadores como Romelu Lukaku o Kevin De Bruyne.

MEUNIER, TITULAR EN EL BÉLGICA-TÚNEZ PREVIO AL MUNDIAL / IG

El futbolista, que puede defender los dos perfiles, jugará como lateral derecho del cuadro europeo en busca de pisar con paso firme en el primer encuentro del torneo, clave para presentar la candidatura a luchar por el Mundial.

Contacto en marcha

A estas horas el Valencia CF sigue muy interesado en firmar al jugador y mantiene abiertas las vías de contacto con la intención de llegar a un acuerdo y que Meunier juegue en Mestalla la próxima temporada, aportando veteranía a la defensa de Carlos Corberán.