Un gigante de Italia quiere juntar de nuevo a Mamardashvili y Justin Kluivert

Hay futbolistas que dejan huella incluso cuando su etapa no termina con títulos. En el Valencia CF, Giorgi Mamardashvili y Justin Kluivert pertenecen a esa categoría. Dos perfiles muy distintos, pero con algo en común: conectaron rápido con Mestalla y siguen siendo nombres especialmente valorados por una afición que los recuerda por su rendimiento y por el carácter que mostraron cuando vistieron de blanquinegro.

Mamardashvili se convirtió en uno de los grandes símbolos del Valencia durante varias temporadas. El portero georgiano pasó de llegar como una apuesta casi desconocida a consolidarse como uno de los guardametas más destacados del fútbol europeo. Sus paradas salvaron puntos durante años y su crecimiento terminó llevándole al Liverpool.

Kluivert, por su parte, dejó una huella más breve. El neerlandés aportó velocidad, desequilibrio y personalidad durante su paso por Mestalla, una temporada en la que recuperó sensaciones y volvió a demostrar que podía ser diferencial en ataque antes de continuar su carrera lejos de LaLiga.

Ahora, el destino podría volver a cruzar sus caminos. Y esta vez sería en uno de los grandes escenarios del fútbol europeo. La Juventus está estudiando movimientos para reforzar varias posiciones de cara al próximo curso y tanto Mamardashvili como Kluivert aparecen entre los nombres que siguen desde Turín. La posibilidad de reunir a dos exvalencianistas empieza a tomar forma en los despachos del club italiano.

Kluivert, alternativa si no llega Brahim

Según informa La Gazzetta dello Sport, Justin Kluivert figura en la lista de la Juventus para reforzar el ataque, aunque no como primera opción. El internacional neerlandés aparece como alternativa a Brahim Díaz en un contexto en el que la operación por el futbolista del Real Madrid se considera especialmente complicada.

Justin Kluivert, celebrando un gol al Sporting de Gijón / SD

El perfil del atacante encaja por varios motivos: conoce el fútbol italiano tras su etapa en la Roma, puede actuar en varias posiciones ofensivas y viene de mantener un nivel competitivo que ha vuelto a poner su nombre en el radar de clubes importantes. En Turín valoran especialmente esa versatilidad y el hecho de que no necesitaría un largo proceso de adaptación.

Mamardashvili, una oportunidad de mercado que seduce en Turín

La situación de Mamardashvili es diferente, pero igual de interesante para la Juventus. Desde Italia apuntan a un movimiento prudente por parte del conjunto bianconero, pendiente de cómo evoluciona el escenario del portero georgiano en el Liverpool.

Mamardashvili con el Liverpool / Liverpool FC

Las informaciones publicadas apuntan a que todavía existen dudas sobre si el guardameta tendrá continuidad inmediata en Anfield, algo que abre la puerta a fórmulas alternativas para que siga acumulando minutos al máximo nivel. En ese contexto aparece la Juventus como uno de los destinos que estudian la operación con atención. Por ahora no hay negociaciones cerradas ni operaciones avanzadas, pero el interés existe y es firme.