Largie Ramazani aterriza en el país de sus padres, Burundi, que pretende ficharlo para la selección nacional

Largie Ramazani ya se encuentra en Burundi. El atacante del Valencia CF durante la pasada temporada, cedido por el Leeds United, ha aterrizado este martes en el país africano. Su presencia allí se trata de una visita muy especial: el reencuentro con sus raíces y el fortalecimiento de sus vínculos con la nación de origen de su familia.

A sus 25 años, según informan medios en el país de África Oriental, el futbolista nacido en Bélgica ha iniciado este viaje acompañado por su amigo, el internacional burundés, Jordi Liongola, actualmente jugador de La Louvière. La estancia de ambos en Burundi ha despertado una gran expectación entre los aficionados locales.

Durante la visita de Ramazani, conforme a lo publicado en la prensa local, se espera varios encuentros con representantes de la Federación de Fútbol de Burundi (FFB). El objetivo de estas reuniones será intercambiar impresiones sobre la evolución del fútbol en el país y explorar posibles vías de colaboración para impulsar su desarrollo en los próximos años.

Partido benéfico en favor de los burundeses

Además, el extremo valencianista en el curso 25/26 participará en un partido benéfico promovido por los internacionales burundeses Saido Ntibazonkiza y Youssouf Ndayishimiye, una iniciativa que busca reunir a varias figuras del fútbol vinculadas al país y contribuir a diferentes causas solidarias.

Largie Ramazani pasará los próximos días en Burundi, la tierra de origen de sus padres / Ikiriho muri Sports

La presencia de Largie Ramazani supone un acontecimiento destacado para el fútbol burundés. Muchos seguidores tendrán la oportunidad de conocer de cerca a uno de los futbolistas de origen burundés que compite al más alto nivel.

Aclamado por los aficionados locales

De hecho, a su llegada ha leído pancartas reclamando su incorporación al equipo nacional de Burundi. Una intención de la FFB, ladesvelada por el medio 'Ikiriho muri Sports', que no será sencilla para la federeación del país africano, ya que hasta la fecha el pequeño extremo ha sido internacional en la mayoría de las categorías inferiores de Bélgica, hasta la sub-21, con la que sumó ocho partidos. Aún con 25 años, Largie puede tener opciones de estranarse con la absoluta de los 'Diablos Rojos', que tras el Mundial de 2026 iniciarán un proceso de regeneración.

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Los aficionados locales le dedicaron varias pancartas: "Burundi es tu nación madre, los seguidores del equipo nacional te esperan impacientemente" / Ikiriho muri Sports

Eso sí, para ello, deberá ofrecer un mejor rendimiento del visto en las últimas campañas en Inglaterra y España. Como alternativa internacional para Largie está Burundi, que lo ha recibido con los brazos abiertos. Por ahora, el 'fichaje' ha empezado como huésped en el país de sus padres. Quien también pretende concretar la contratación para el futuro es el Valencia. Gourlay estuvo en Inglaterra para tratar directamente con el Leeds las condiciones en las que podría volver a jugar como blanquinegro la próxima campaña. El técnico de los ingleses, Daniel Farke, no cuenta con él, pero los valencianistas deberán esperar unas cuantas semanas hasta que el Leeds afloje sus pretensiones.