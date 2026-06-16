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El mercado del Valencia CF vuelve a mirar a la portería

Un verano más el club busca firmar un guardameta, esta vez para que sea el suplente de Stole Dimitrievski, que se ha ganado con creces el '1'

Stole Dimitrievski, nuevo contrato con el Valencia CF

Stole Dimitrievski, nuevo contrato con el Valencia CF

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

La portería del Valencia CF es el cuento de nunca acabar. O bien por lesiones o bien porque no se ha podido retener al mejor que ha pasado por Mestalla en los últimos años, Giorgi Mamardashvili, el club lleva muchos años teniendo que tomar decisiones en la portería de manera recurrente... Y este verano no va a ser una excepción.

Con las renovaciones de Stole Dimitrievski y de Cristian Rivero queda un hueco más para llenar, el que ocupaba hasta hace poco Julen Agirrezabala. La entidad de Mestalla mira al mercado con el objetivo claro de firmar un meta que parta como segundo portero y que trate de competir con el macedonio lo mejor posible.

Las joyas de la cantera tienen que jugar

En el Valencia CF tienen claro que el futuro de sus dos grandes perlas, Vicent Abril y Raúl Jiménez, ambos internacionales con las categorías inferiores de la Selección Española, pasan por acumular el mayor número de minutos posible y es por eso que no quieren taponar esa progresión mandándolos al banquillo de Mestalla, siendo una cesión la fórmula preferida por todos.

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Vicent Abril y Raúl Jiménez

Vicent Abril y Raúl Jiménez / VCF

En este escenario, ya se ha sondeado la situación de varios guardametas, entre ellos Aaron Escandell, y la idea es acabar firmando ese portero suplente después de que Dimitrievski se ganase el puesto a pulso con una serie de paradas milagrosas que bien han podido suponer la continuidad valencianista en Primera División.

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