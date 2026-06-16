Mosquera y Yarek multiplican su valor de mercado lejos del Valencia CF: ¿Cuánto valen hoy?

Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski han disparado su valor de mercado en la temporada 2025/26. Los dos centrales formados en el Valencia CF y traspasados el pasado verano por Peter Lim han experimentado una notable revalorización en el mercado hasta alcanzar cifras muy superiores a las que tenían cuando abandonaron Mestalla.

Mosquera, vendido al Arsenal por 15 millones de euros fijos más cuatro en variables, ha cerrado la temporada con una valoración de 40 millones de euros según la última actualización del portal especializado Transfermarkt. Es decir, un incremento del 33% respecto a los 30 millones en los que estaba tasado cuando salió del Valencia.

La progresión del central ha ido de la mano de una campaña sobresaliente en Inglaterra. Mosquera se ha proclamado campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League con el Arsenal, siendo titular en la final europea que los londinenses perdieron frente al PSG. A nivel individual, ha disputado 35 partidos oficiales acumulando 1.998 minutos.

Eindhoven (Netherlands), 09/12/2025.- Yarek Gasiorowski of PSV Eindhoven reacts during the UEFA Champions League match between PSV Eindhoven and Atletico Madrid at the Phillips Stadium in Eindhoven, Netherlands, 09 December 2025. (Liga de Campeones, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN / MAURICE VAN STEEN / EFE

Como Yarek

También ha disparado su valor de mercado Yarek Gasiorowski. El central fue traspasado al PSV Eindhoven el pasado verano cuando su cotización era de 7,5 millones de euros. Un año después, su valor asciende hasta los 18 millones, lo que supone un crecimiento del 140%.

El de Polinyà del Xúquer ha sido una pieza importante en el PSV campeón de la Eredivisie. Durante la temporada 2025/26 ha participado en 38 encuentros oficiales, sumando 2.895 minutos y consolidándose como uno de los defensas jóvenes con mayor proyección. El conjunto neerlandés pagó 9,5 millones de euros al Valencia por su fichaje.

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Las trayectorias de Mosquera y Yarek evidencian el enorme potencial de dos futbolistas que crecieron en la cantera valencianista y que, apenas un año después de abandonar el club han multiplicado su valor de mercado. Cada vez valen más.