El verano que Cucurella sonó para Mestalla: «El Valencia CF es un gran club...»

Marc Cucurella se ha convertido en uno de los futbolistas de moda tras su fichaje multimillonario por el Real Madrid. Mucho antes de consolidarse como una estrella en la élite europea, el lateral izquierdo sonó para el Valencia CF. Fue hace cinco años, en el verano de 2021. José Bordalás acababa de aterrizar en el banquillo de Mestalla y uno de los nombres que rápidamente aparecieron vinculados al nuevo proyecto valencianista fue el de Cucurella. El técnico alicantino conocía perfectamente al futbolista después de haberlo dirigido en el Getafe. Aquella temporada Cucurella adelantó su posición y jugó de extremo.

Por entonces, Cucurella todavía pertenecía al conjunto azulón y buscaba dar un salto de calidad en su carrera. Había decidido que quería salir del Coliseum. La llegada de Bordalás al Valencia disparó los rumores sobre una posible reunión entre entrenador y jugador en Mestalla, aunque la operación pronto se reveló como prácticamente imposible para la realidad económica del club.

Marc Cucurella of Spain plays the ball during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. AFP7 15/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;Spain;Cabo Verde;ZSPORT;ZSOCCER;Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El propio Cucurella fue preguntado por SUPER durante aquel verano acerca del interés valencianista: «El Valencia es un gran club, pero en estos momentos no estoy pensando en mi futuro. Estoy disfrutando día a día de esta competición que es única y creo que tenemos un reto muy bonito por delante», aseguraba entonces desde la concentración de la selección española en el Europeo Sub-21.

Inalcanzable

Ya por aquel entonces el gran obstáculo era el económico. El Valencia CF de Peter Lim había decidido no competir por jugadores con la cotización de mercado de Cucurella. Ángel Torres tenía claro que no negociaría una salida por menos de 15 millones de euros, una cifra fuera del alcance valencianista.

En agosto de 2021, el Getafe cerró su traspaso al Brighton & Hove Albion por 18 millones de euros. La operación se convirtió entonces en la venta más cara de la historia de la entidad azulona y supuso el primer gran paso internacional de una carrera que posteriormente le llevaría al Chelsea por 65 millones de euros, a la selección española absoluta y ahora a protagonizar uno de los movimientos más importantes del mercado: al Real Madrid por 55 millones.

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ATLANTA (United States), 15/06/2026.- Marc Cucurella (L) and Gavi (R) of Spain during the hydration break in the first half of the FIFA World Cup 2026 group stage match Spain vs Cabo Verde, in Atlanta, USA, 15 June 2026. (España) EFE/EPA/RONALD WITTEK / RONALD WITTEK / EFE

Aquel interés nunca pasó de rumor, pero que refleja a la perfección la distancia económica que ya separaba entonces a Mestalla de algunos de los futbolistas con mayor proyección del fútbol español.