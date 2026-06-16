Un viejo deseo del Valencia CF, al Mundial con Inglaterra
Thomas Tuchel ha convocado a Trevoh Chalobah, uno de los nombres propios del verano de 2021 con José Bordalás al frente del equipo
Trevoh Chalobah fue en el verano de 2021 uno de los grandes nombres del mercado de fichajes del Valencia CF. José Bordalás pidió un defensa y el inglés era uno de los favoritos de la lista, pero el club de Mestalla no lo llegó a fichar.
Desde entonces, su carrera ha ido hacia arriba a un ritmo vertigionoso y su tasación se ha disparado hasta los 40 millones de euros. El defensor del Chelsea, ya inaccesible, viene de cuajar una buena temporada con el equipo londinense y ha tenido premio.
Convocado por la lesión de Livramento
Thomas Tuchel lo ha llamado para jugar el Mundial después de la lesión de Tino Livramento, que ha sufrido una dolencia en el tendón de la corva y que no iba a poder ser alineado por el preparador británico en los encuentros de la cita mundialista.
Con esto, Chalobah da un salto más en su carrera deportiva a los 26 años de edad y aunque no parte como titular, tiene opciones de debutar como mundialista en las próximas semanas, especialmente si Inglaterra gana sus dos primeros partidos.
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