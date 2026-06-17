El director deportivo del FC Barcelona se reúne con los agentes del valencianista Javi Guerra

El nombre de Javi Guerra continúa presente en el mercado, pese a que el global de la temporada del centrocampista en el Valencia CF ha estado lejos del potencial del futbolista que se estrenó con España el pasado 4 de junio en el amistoso contra Irak. Según ha destapado 'Sport', el director deportivo del FC Barcelona, Deco, mantuvo ayer martes una reunión en la Ciudad Condal con Javi Garrido, agente del jugador, y con el padre del centrocampista, que también forma parte de la agencia encargada de gestionar la carrera tanto del '8' valencianista como del surcoreano Kang In Lee.

Como informa el rotativo catalán, desde el entorno de la reunión se insiste en que se trató de una cita habitual para intercambiar impresiones sobre diferentes asuntos relacionados con el mercado y jugadores de la cantera culé. Aun así, el nombre del centrocampista de Gilet estuvo presente durante la conversación entre ambas partes. Guerra es un jugador cuyo perfil agrada a la dirección deportiva barcelonista, que quiso informarse directamente sobre la situación y las condiciones de mercado en las que podría salir de Mestalla. No hay ninguna operación en marcha, ni inminente, según todas las partes.

Redacción SD

Seguimiento del Barcelona que viene de largo

'Sport' señala que el internacional español ya ha sido seguido por el Barcelona en anteriores ventanas de fichajes. El club azulgrana mantiene el seguimiento Guerra, que en el tramo final de la temporada vivió su pico más alto del curso llevando al Valencia a tener opciones de meterse en la UEFA Conference League, objetivo que a la postre no pudo consumarse.

Sin embargo, el contexto actual no invitaría a pensar en la marcha del futbolista del Valencia este verano. Por un lado, el Barça no ha concretado ninguna oferta y, por otro, en sus últimas intervenciones Javi Guerra ha sido claro en cuanto a su voluntad de seguir creciendo con la camiseta blanquinegra. Además, el pasado verano renovó con un contrato importante y creciente cada año en lo económico hasta el 30 de junio de 2029.

Tras su regreso a casa después de debutar con la 'Roja', el valenciano se pronunció sobre su plan de acabar clasificando al Valencia para Europa la próxima campaña, en teoría, la última que se jugará en el actual Mestalla, fundado en 1923. "Será el último año de Mestalla y sería muy bonito acabar en Europa", señalaba, al tiempo que confesó qye al equipo le faltó ser "más lineal" a lo largo de la temporada porque si no lo eres acabas sufriendo y "este club merece otra cosa", dijo ante la prensa.

Kang-In Lee también apareció en la conversación

Otro de los nombres que surgieron durante el encuentro, según la misma información, fue el de Kang-In Lee, viejo conocido de Mestalla y actualmente jugador del PSG. Deco aprovechó la reunión para interesarse también por la situación del internacional surcoreano, cuyo futuro también está generando especulaciones en el mercado.

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El Valencia no piensa en una venta

La reunión sirvió además para abordar la situación de otros futbolistas representados por la agencia de Garrido, entre ellos varios jóvenes talentos. Respecto al asunto Guerra, en el Valencia, por su parte, se mantiene la calma y se transmite que no existe voluntad ni habrá ningún tipo de facilidad para una venta del centrocampista valenciano. Es el único jugador que tanto el club como el cuerpo técnico considerarían imprescindible para la próxima temporada 26/27.