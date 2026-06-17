Guido toma nota de los tres primeros fichajes 'apuesta' del Valencia CF

El fichaje de Guido Rodríguez sigue siendo una de las prioridades del Valencia CF en la confección de la plantilla de la próxima temporada 26/27. El club sigue trabajando para que el pivote sea la piedra angular de nuevo proyecto. El CEO de Fútbol Ron Gourlay y el técnico Carlos Corberán coinciden en que el perfil del argentino es el ideal para liderar el centro del campo del equipo la próxima campaña por su jeraquía, experiencia y conocimiento del vestuario y LaLiga española. El club a día de hoy no pierde la esperanza en retener a Guido.

El problema es que el fichaje tres meses después no avanza. Guido sigue dando mucho valor a la oferta del Valencia CF, pero también es verdad que ha tomado nota de los tres primeros fichajes 'apuesta' del Valencia CF. El argentino prioriza el proyecto deportivo a lo económico y de momento la política de fichajes 'apuesta' del club no se corresponde con el objetivo Europa que se le trasladó al futbolista durante las primeras reuniones de abril. Es entendible que Guido, sin plazo límite para responder, se tome su tiempo para estudiar las otras ofertas que tiene encima de la mesa y tomar una decisión final.

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Sin margen de error en el pivote

De momento, el club ha arrancado la planificación de la 26/27 con tres movimientos interesantes en el mercado, pero que no han jugado en ligas mayores como Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, este último muy cerca de concretarse a la espera de la firma y el anuncio oficial. Con las tres apuesta ya en el bolsillo, ha llegado la hora de reforzarse con jugadores contrastados que equilibren el equipo y solucionen los agujeros de la plantilla. Fichar gol, resolver el problema del lateral derecho y, por supuesto, cerrar la continuidad de Guido son ahora mismo clave. El error del verano pasado con el pivote y el delantero condionó la primera vuelta y el Valencia no puede permitirse ese lujo otra vez. Sobre todo, si de verdad su objetivo es Europa.