Leslie Okai renueva con el Valencia CF
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Leslie Okai para que el jugador del VCF Mestalla continúe su formación en la Academia del Valencia CF
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Leslie Okai para que el jugador del VCF Mestalla continúe su formación en la Academia del Valencia CF.
Leslie Okai, de 19 años, llegó a la Academia VCF hace dos temporadas desde los EEUU, y ha alcanzado ahora un acuerdo para continuar en el Valencia CF.
El extremo ghanés, tras una gran primera temporada en el VCF Juvenil A con el que se proclamó campeón de División de Honor y Subcampeón de la Copa de Campeones, esta 25.26 ha formado parte del VCF Mestalla con el que ha anotado 3 goles en 6 partidos en un gran tramo final de temporada una vez superada la lesión que le impidió tener mayor presencia.
¿Quién es Leslie Okai?
En junio de 2024, la Academia VCF, dirigida por Luis Martínez, concretó el fichaje de este futbolista. Nacido en Ghana en marzo de 2006, llegó a Paterna de la Academia Sima Montverde (Florida) para reforzar a los juveniles. Allí, desde la temporada 2024/25, coincidió con el actual entrenador del filial, Óscar Sánchez.
De familia ghanesa, Okai aterrizó con proyección de primer equipo, aunque el camino no ha sido fácil en parte frenado por alguna que otra lesión. Por ejemplo, la última y más seria: una pubalgia que lo ha tenido cinco meses KO hasta mediados de febrero.
Los captadores de la Academia viajaron a EE. UU. para hacer un seguimiento a los jóvenes de mayor proyección. Primero fue Ali Fadal: mediocentro, debutante en el primer equipo de la mano de Rubén Baraja. Después, A. Okai
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