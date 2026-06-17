Luz verde del Ayuntamiento a Atitlan para su proyecto en el terciario del Nou Mestalla

El Ayuntamiento de València ha aprobado este miércoles las licencias ambientales y de actividad que permitirán a Atitlan comenzar las obras del complejo terciario previsto junto al futuro estadio del Valencia CF, como ha informado 'elDiario.es'. El proyecto se desarrollará en una parcela situada entre la calle Bernardo España y la avenida de las Corts Valencianes, unos terrenos que el club valencianista vendió a la compañía impulsada por Aritza Rodero y Roberto Centeno por una cantidad cercana a los 35 millones de euros.

Como avanzó a finales de mayo 'Levante-EMV', la resolución firmada por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, autoriza el desarrollo de un complejo inmobiliario de nueva construcción con una edificabilidad de 40 000 metros cuadrados. El documento señala que la actuación contempla diferentes actividades terciarias compatibles con el uso deportivo de la zona. Por entonces, 'Levante' indicó que el Ayuntamiento había dado ya el último paso, por lo que Atitlan pudo solicitar la licencia: la aprobación de la segreación de la parcela.

Un hotel de cuatro estrellas, pisos turísticos, oficinas y centro comercial

Entre los usos autorizados figura un hotel de cuatro estrellas ubicado en la torre de 20 plantas más cercana a la avenida de las Corts Valencianes. Además, la segunda torre, de 13 alturas y situada junto a la calle Nicasio Benlloch, albergará un hotel-apartamento de dos estrellas. En este mismo edificio también se instalarán oficinas en la primera planta, cuya tramitación se realizará mediante declaración responsable ambiental.

El proyecto incorpora igualmente un centro comercial distribuido entre la planta baja, la entreplanta y un semisótano, con accesos desde la avenida de las Corts Valencianes, la calle Bernardo España, la calle Nicasio Benlloch y también desde el denominado nivel pódium del estadio.

Aparcamientos subterráneos en las plantas subterráneas

La autorización municipal incluye asimismo la construcción de un aparcamiento en las plantas subterráneas -1 y -2, con acceso para vehículos desde la calle Nicasio Benlloch. Estas plazas estarán destinadas a cubrir las necesidades derivadas de los diferentes usos previstos en el complejo. Por su parte, la planta sótano -3 permanecerá prácticamente sin actividad, reservándose únicamente algunos espacios para almacenes y cuartos de servicio.

Tal y como recoge elDiario.es, la solicitud individualizada de licencia ambiental para las actividades de centro comercial, hotel y hotel-apartamento fue presentada ante el Ayuntamiento el pasado 11 de junio de 2026.

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En cuanto a la capacidad alojativa, la documentación señala que el hotel contará con 245 habitaciones y 482 plazas, mientras que el hotel-apartamento dispondrá de 650 unidades y 1300 plazas de alojamiento, todo ello dentro del mismo complejo inmobiliario, aunque con licencia independiente para cada actividad.