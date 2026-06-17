Kempes: "Me calenté tanto que ningún jugador de Argentina me habla todavía"

Mario Kempes fue uno de los invitados estelares en el palco de autoridades del Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina empezó el Mundial con una victoria contundente sobre Argelia (3-0) gracias a la magia de Leo Messi, autor de los tres goles. El hombre que condujo a Argentina a levantar su primer cetro Mundial, el disputado en Argentina 1978, en un diálogo con 'República Fútbol', desveló por qué los jugadores de los selección albiceleste "no" le "hablan todavía".

El legendario exfutbolista del Valencia CF confesó que después del primer partido del Mundial de Catar 2022, en el que Argentina cayó por 1-2 ante Arabia Saudita, llegó a enfadarse tanto que bromeó diciendo que los futbolistas del equipo no le hablan casi cuatro años después por la dureza de sus críticas aquel 22 de noviembre de 2022.

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"Me calenté tanto..."

"Me calenté tanto que ninguno de los jugadores me habla todavía", comentó con una sonrisa al rememorar la sorprendente derrota de Argentina frente a Arabia Saudí en el estreno del torneo que terminó ganando el equipo albiceleste. Kempes explicó que la frustración fue inmediata. "En ese primer partido con Arabia me subí al micro que nos llevaba al hotel y justo me llamaron de Córdoba... Se me salían los indios por todos lados y dije: 'No se puede jugar así, así no se gana un Mundial'", relató.

Sin embargo, el campeón del mundo en 1978 también destacó que los grandes equipos necesitan una dosis de fortuna para alcanzar la gloria. "Pero dio la buena fortuna, que debe tener todo campeón, de que fueron levantando poco a poco... se remontó con México, poco a poco, hasta que llegó a la final y la ganó", recordó Kempes, poniendo en valor la capacidad de respuesta de un equipo que acabó conquistando la tercera estrella para el fútbol argentino.

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Mario Kempes está considerado uno de los grandes astros del fútbol mundial, un referente en su país de origen, solo superado en popularidad y reconocimiento por Diego Maradona y Leo Messi. Sin ir más lejos, en plena retransmisión televisiva del partido de anoche por DAZN, Juan Eduardo Esnáider, exdelantero del Zaragoza de 53 años, que llegó a vestir la camiseta absoluta de la Albiceleste, comentó al verlo en el palco del estadio en Kansas que para él fue su "ídolo de niñez", junto, años después, con los goleadores Marco Van Basten, neerlandés, y el brasileño Careca. Así lo confesó en televisión el delantero que era conocido en tierras mañas como el 'Gardel de la Romareda'.