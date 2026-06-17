Oficial: Se resuelve el futuro de Pablo Hernández

Se resolvió el culebrón Pablo Hernández. El CD Castellón ha alcanzado un acuerdo con Pablo Hernández para la renovación de su contrato como entrenador del conjunto albinegro hasta 2029. El técnico castellonense renueva junto a su segundo entrenador, Sergi Ripollés, también nacido en la capital de la Plana. Ambos han sido determinantes en la transformación del equipo, logrando revertir la situación y conduciendo al elenco orellut hasta la disputa del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports.

Pablo ha demostrado una gran capacidad de adaptación, carácter y gestión del vestuario, convirtiéndose en una pieza fundamental dentro del crecimiento del proyecto albinegro. Su apuesta por un equipo valiente, competitivo y reconocible ha permitido al CD Castellón alcanzar objetivos ambiciosos y recuperar su lugar entre los equipos protagonistas de LaLiga Hypermotion. Desde su llegada al banquillo, el CD Castellón ha firmado unos números de 20 victorias, 10 empates y 7 derrotas, unos registros que reflejan el impacto de su trabajo al frente del grupo.

"Estamos muy satisfechos"

El presidente del CD Castellón, Bob Voulgaris, expresó su satisfacción por este acuerdo: «Estamos muy satisfechos con esta renovación. Pablo ha demostrado ser un referente que entiende lo que significa el CD Castellón y su trabajo ha sido determinante para devolver al equipo al lugar que merece. Garantizar su continuidad era una prioridad: apostamos por la estabilidad porque creemos en este proyecto y en la persona que mejor puede dirigirlo».

"Me provoca una emoción enorme"

Pablo Hernández también se mostró satisfecho tras ampliar su vinculación con el club: «No hay forma de explicar con palabras lo que significa para mí seguir entrenando al club de mi ciudad. Soy de Castelló de la Plana, crecí sintiendo estos colores, y poder seguir al frente de este equipo me provoca una emoción enorme. Mi compromiso es darlo absolutamente todo para devolverle a esta afición, que es la mía, cada gramo de cariño que me ha dado».

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El CD Castellón continúa apostando por la estabilidad y la continuidad del proyecto, convencido de que la figura de Pablo Hernández será clave para seguir construyendo un equipo competitivo y ambicioso.