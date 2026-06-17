El Valencia renueva a Esther Gómez por dos temporadas más

El Valencia CF Femenino y la jugadora Esther Gómez han llegado a un acuerdo de renovación para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. La defensa valenciana disfrutará así del regreso del equipo a la Liga F Moeve.

Esther Gómez, nacida el 2 de junio de 2003 en València, se sumó a las filas del filial blanquinegro en el verano de 2024 procedente del CP Cacereño. Previamente, la defensa de 23 años se formó como futbolista en la cantera del Levante UD.

Ya debutó en la Liga F en enero de 2025

Esther, tras militar una campaña en el B valencianista, consiguió debutar con el primer equipo en la máxima categoría femenina del fútbol español, en Liga F el 5 de enero de 2025, en el derbi disputado en el Ciutat de València contra, precisamente, el Levante UD.

Temporada de consolidación en el primer equipo

Ha sido en la temporada que acaba de finalizar, en Primera RFEF, en la que Esther se ha consolidado en el primer equipo, formando parte de la zaga valencianista en su camino de vuelta a Liga F. La '20' blanquinegra ha participado en 18 partidos de liga, 7 de ellos como titular. En Copa de la Reina ha disputado tres partidos.

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Esther Gómez señaló en declaraciones al club que "renovar en el Valencia CF y estar en el primer equipo es un sueño para mí. Poder defender estos colores en Liga F es lo máximo".