El exvalencianista Cavani rompe con Boca Juniors y se ofrece al mercado de fichajes

Que Edinson Cavanies uno de los mejores futbolistas uruguayos de los últimos tiempos no lo debe dudar nadie. Que a sus 39 años ya pasó su mejor fútbol, tampoco. Muy lejos quedan ya sus grandes temporadas en Napoli, Palermo o PSG, equipo que llegó a abonar 65 kilos para reclutarle como estrella del proyecto. Su fin de ciclo en París le llevó a Manchester, donde fue de más a menos hasta recalar en el Valencia CF de cara a la temporada 22/23 en la que su rendimiento prácticamente desapareció con la llegada del Mundial.

Cavani marcó cuatro goles en sus primeros seis encuentros ligueros con Gattuso e ilusionó a la parroquia valencianista. Una breve lesión de tobillo y su marcha al Mundial de Qatar 2022 hizo que el 31 de diciembre marcara su último gol en LaLiga, anotando en enero otros dos en Copa y cerrando el grifo definitivamente ahí. Mal rendimiento del equipo, falta de motivación, cambio de entrenador, sea como fuere, pasó prácticamente al ostracismo. A final de temporada rompió con el club de Mestalla para marcharse libre a Boca Juniors, donde de nuevo fue recibido como una superestrella.

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Edinson Cavani, celebrando un gol con Boca / Boca Juniors

No marca desde 2025

De nuevo fue de más a menos y anotó su último tanto con los xeneises el 17 de noviembre de 2025 ante Tigre. Su físico no es lo que era y ahora está tratando de recuperarse de un problema en el disco antes de tratar de incorporarse a un nuevo club. Tenía contrato hasta final de año, pero al rescindirlo con Boca, las informaciones apuntan que acordó no cobrar el medio año restante. Antes de cumplir 40 años en febrero quiere tener una nueva aventura.