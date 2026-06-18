OFICIAL | Primera equipación Valencia 26/27: Vuelta al origen para la camiseta del último año en Mestalla

El Valencia CF y Puma han desvelado la nueva primera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta cargada de simbolismo con la que el club quiere rendir tributo a su historia, a sus raíces y a una campaña muy especial marcada por la despedida del histórico Camp de Mestalla.

La nueva elástica destaca por una combinación inédita dentro de la primera equipación valencianista: el tradicional blanco, seña de identidad del club, se fusiona con el rojo Torino, el color alternativo más utilizado por la entidad a lo largo de su trayectoria. Una propuesta que busca enlazar pasado y presente para celebrar el legado de Mestalla y la personalidad centenaria de la institución.

El murciélago, protagonista del diseño

La camiseta mantiene el blanco como tono predominante, mientras que el rojo granate adquiere relevancia en elementos como el cuello de pico, las mangas y distintos acabados decorativos.

El diseño incorpora además numerosas referencias al murciélago, símbolo histórico del Valencia y la ciudad. Este emblema aparece integrado en diferentes detalles de la equipación, desde la zona posterior del cuello hasta el propio escudo.

Entre las principales novedades destaca precisamente el escudo, que presenta un relieve texturizado inspirado en la silueta y el movimiento de las alas del murciélago, aportando un acabado distintivo y una mayor riqueza visual.

Jugadoras del Valencia CF Lena Pérez y Gema Climent / VCF Media

Pantalón negro y detalles conmemorativos

La colección se completa con pantalón y medias de color negro, una combinación habitual que contrasta con la base blanca de la camiseta. Como elemento diferenciador para esta temporada, los detalles en rojo Torino también están presentes en estas prendas, reforzando el carácter conmemorativo del conjunto.

El resultado es una equipación de líneas limpias, inspiración clásica y una imagen renovada que pretende reflejar la fuerza visual y la personalidad identitaria del Valencia.

En cuanto a la identidad comercial, los logotipos de Puma aparecen en color negro tanto en el pecho como en los hombros. También figuran el de TM Grupo Inmobiliario, espónsor principal, en la parte frontal de la camiseta, y el de Divina Seguros, aseguradora fficial del club, en la manga izquierda.

Por su parte, el pantalón incorpora en color blanco tanto el logotipo de Puma como el de Škoda, 'premium plus partner y vehículo oficial del club.

Tecnología para mejorar el rendimiento

En el apartado técnico, la nueva camiseta incorpora la última evolución de la tecnología Ultraweave 'Thermoadapt, desarrollada por la marca deportiva del equipo. Este tejido de alto rendimiento está diseñado para ofrecer una mayor elasticidad y capacidad de transpiración, manteniendo al mismo tiempo la ligereza característica de la marca.

Según explica el club, la equipación ha sido concebida para optimizar la comodidad y el rendimiento de los futbolistas tanto en los partidos como durante las sesiones de entrenamiento.

La nueva camiseta está disponible desde las 10:00 horas de este jueves en la tienda online del Valencia CF, en las tiendas oficiales de Colón 50 y Camp de Mestalla, así como en los establecimientos de Puma y en su página web oficial.

Estos son los precios desde este jueves

Los precios en la tienda oficial son los siguientes:

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