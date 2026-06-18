El récord de Take Kubo que batió Ryunosuke Sato

El Valencia CF está muy cerca de cerrar uno de los fichajes más llamativos del mercado por su singularidad. Ryunosuke Sato, una de las mayores promesas del fútbol japonés, está a un paso de aterrizar en Mestalla tras el acuerdo alcanzado con el FC Tokyo en una operación que ronda los cuatro millones de euros. A sus 19 años, el internacional nipón llegaría con un currículum impropio para un futbolista de su edad y con varios récords a sus espaldas. Uno de ellos tiene un protagonista muy conocido en LaLiga: Take Kubo.

El día que Ryunosuke Sato superó un récord de Take Kubo

El 8 de marzo de 2023, Ryunosuke Sato debutó oficialmente con el primer equipo del FC Tokyo en la Copa de la Liga japonesa. Lo hizo con 16 años, 4 meses y 20 días, convirtiéndose en el futbolista más joven en disputar un encuentro oficial con el club capitalino.

Ryunosuke Sato, el inminente fichaje del Valencia CF / INSTAGRAM

Hasta entonces, ese honor pertenecía a Take Kubo, que había estrenado la camiseta del primer equipo del FC Tokyo con 16 años, 5 meses y 22 días, antes de iniciar la carrera que posteriormente le llevaría al Real Madrid, el Mallorca, el Villarreal, el Getafe y la Real Sociedad.

La diferencia apenas fue de un mes, pero en Japón tuvo un enorme impacto. No era sencillo superar un registro que pertenecía al jugador más mediático que ha dado el fútbol japonés en las dos últimas décadas. Aquella marca confirmó que el FC Tokyo estaba ante otro talento generacional.

Va a superar otro registro

De cerrarse el traspaso de Sato al Valencia CF superará a Kubo en otro aspecto: el precio de venta. Porque si el Tokyo fue capaz de sacar alrededor de dos millones de euros por el actual jugador de la Real Sociedad, por Sato espera sacar el doble, esa cifra de 4 'kilos' por la que ha acordado el traspaso con los valencianistas.