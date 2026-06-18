River Plate se lleva de LaLiga un viejo objeto de deseo del Valencia

Eduardo Coudet ya tiene lo que quería. José Bordalás, por su parte, ha visto cómo se le marcha otro pilar importante. Resulta curioso tratándose del regreso de los madrileños a Europa el curso venidero, pero el acuerdo entre las tres partes es oficial y Mauro Arambarri ya tiene la mudanza preparada para marcharse a un histórico de una liga menor.

El Getafe pierde a uno de los futbolistas que mejor han representado la identidad competitiva del club durante la última década. Mauro Arambarri ya es nuevo jugador de River Plate después de que ambas entidades alcanzaran un acuerdo para el traspaso del internacional uruguayo, una operación que ronda los tres millones de euros por la parte de los derechos económicos que pertenecían al conjunto azulón.

La salida del centrocampista supone el final de una etapa de ocho temporadas en el Coliseum, donde el uruguayo se convirtió en uno de los referentes absolutos del equipo gracias a su regularidad, carácter y compromiso sobre el terreno de juego.

El Getafe quiso despedirse de uno de sus capitanes con un emotivo comunicado en el que recordó que "Arambarri llegó al Getafe en el verano de 2018 y, desde su incorporación, se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo gracias a su compromiso, liderazgo y rendimiento constante en el centro del campo".

La sociedad de Milla con Mauro Arambarri llevaba años siendo clave / Getafe CF

Estrella en el Getafe

Su legado en el club madrileño queda reflejado también en los números. "Durante su trayectoria, ha disputado 267 partidos oficiales entre Liga, Copa del Rey y competiciones europeas, y ha superado la veintena de goles", destacó la entidad azulona. Además, el club recordó que "el internacional uruguayo fue protagonista de algunos de los momentos más brillantes del club en la última década, participando en las históricas clasificaciones europeas".

Desde su aterrizaje en España procedente del Girondins de Burdeos, Arambarri fue uno de los futbolistas más fiables del Getafe. "Desde su llegada procedente del Girondins de Burdeos, Arambarri destacó por su capacidad de sacrificio y su intensidad competitiva", subrayó el comunicado oficial, antes de agradecerle "su profesionalidad, entrega y dedicación durante todos estos años, en los que defendió nuestro escudo con orgullo".

El Valencia CF intentó su fichaje

Durante la temporada 21/22, con Bordalás en el banquillo valencianista y Anil Murthy en la presidencia, se produjo un mercado de fichajes de lo más curioso. Llegaron jugadores como Marcos André, uno de los peores fichajes del club este siglo (8,5 millones), pero también Foulquier y Cömert. Así como los cedidos Hugo Duro, Moriba, Alderete, Hélder Costa y Bryan Gil. El que no llegó fue en el que más se insistió desde el principio durante todo el verano, pero también en el mercado invernal: Mauro Arambarri. Las malas negociaciones de Anil lastraron la economía blanquinegra al pagar mucho más de lo previsto por Marcos André, dejando sin fichar otras peticiones del entrenador alicantino como eran Arambarri o Djené. El uruguayo, de hecho, reconoció dichas negociaciones o conversaciones directas con quien ha sido su entrenador en las dos etapas dl club azulón.

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A sus 30 años, el internacional uruguayo emprende ahora una nueva aventura en River Plate, donde firma hasta diciembre de 2028 y se pondrá a las órdenes de Eduardo Coudet, técnico que insistió en su incorporación y fue decisivo para convencer al futbolista. El conjunto argentino incorpora así a uno de los centrocampistas más contrastados de LaLiga, mientras el Getafe dice adiós a un jugador que deja una huella imborrable en la historia reciente del club.